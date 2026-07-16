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Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ ο Σάντσες, πωλήθηκε στην Άτλας

Ο Χόρχε Σάντσες αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ, για να συνεχίσει την καριέρα του στην Άτλας του Μεξικού.

Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ ο Σάντσες, πωλήθηκε στην Άτλας
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Ο Χόρχε Σάντσες αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, καθώς ο «Δικέφαλος του Βορρά» ανακοίνωσε την πώληση του 28χρονου δεξιού μπακ στην Άτλας του Μεξικού.

Ο Μεξικανός αμυντικός βρίσκεται από την Τετάρτη (16/07) στη Χαλίσκο, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά την επιστροφή του στην πατρίδα του. Ο ΠΑΟΚ δεν στάθηκε εμπόδιο στην επιθυμία του ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει, καθώς ο ίδιος είχε εκφράσει εδώ και καιρό την πρόθεσή του να συνεχίσει την καριέρα του στο Μεξικό.

Ο Σάντσες είχε αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ τον περασμένο χειμώνα από την Κρουζ Αζούλ, ωστόσο πρόλαβε να καταγράψει μόλις 11 συμμετοχές με την «ασπρόμαυρη» φανέλα πριν αποχωρήσει.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την παραχώρηση του Χόρχε Σάντσες στην Atlas Guadalajara. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του στην ομάδα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του, με υγεία και κάθε επιτυχία.»

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