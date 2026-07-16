Γιαμπουσέλε: «Είμαι ενθουσιασμένος, το να είμαι σε αυτή την ομάδα είναι κάτι μεγάλο»!

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε δεν έκρυψε σε κανένα σημείο των πρώτων του λεπτών στην Αθήνα, τον ενθουσιασμό του για την υποδοχή των φίλων του Παναθηναϊκού. Παράλληλα… ξεχείλιζε και η χαρά του για την προοπτική που ανοίγεται στην καριέρα του.

Για αυτή μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου. Αναφέρθηκε στις συνομιλίες με τον Ομπράντοβιτς, το τι σημαίνει γι’ αυτόν να είναι στον Παναθηναϊκό, την χαρά του που θα είναι με Λεσόρ και Φαλ, αλλά και τα συνθήματα που του έμαθε… ο Χεζόνια.

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Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιαμπουσέλε:

-Οι πρώτες σου σκέψεις…

«Ενθουσιασμένος. Ενθουσιασμένος που είμαι εδώ, που θα γνωρίσω την ομάδα, τους οπαδούς. Το να γυρίζω στην EuroLeague και να είμαι σε αυτή την ομάδα, είναι κάτι μεγάλο για μένα. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ».

-Τι σου είπε ο κόουτς Ομπράντοβιτς για να σε πείσει να έρθεις;

«Είναι σπουδαίος προπονητής. Όλοι ξέρουν τι έχει φέρει στο παιχνίδι, είναι μεγάλος προπονητής. Δεν μπορώ να περιμένω να παίξω γι’ αυτόν και να έχουμε εξαιρετικές σεζόν».

-Ποιο ήταν το κίνητρό σου για να γυρίσεις στην Ευρώπη;

«Μεγάλο κίνητρο φίλε. Φυσικά οι στόχοι της ομάδας. Το τι θέλουν να πετύχουν. Φυσικά και το να παίξω με τον Ματίας (Λεσόρ), με τον Μουσταφά (Φαλ), έπαιξε σημαντικό ρόλο. Οι οπαδοί μου έστελναν μηνύματα να έρθω στον Παναθηναϊκό, έπαιξε κι αυτό κάποιο ρόλο. Οι στόχοι γενικά, ήταν ο βασικός λόγος για να γυρίσω στην Ευρώπη».

-Μίλησες με κάποιον πριν έρθεις στην Αθήνα;

«Ναι φυσικά. Μίλησα με τον Ματίας, με τον Μουσταφά. Μίλησα με τον κόουτς. Όλοι προσπάθησαν να με ενθαρρύνουν να έρθω σε αυτή την ομάδα γιατί έχει υψηλούς στόχους που θέλει να πετύχει».

-Ποιο το μήνυμά σου στον κόσμο;

«Είμαι χαρούμενος που είμαι μαζί τους. Που τους γνωρίζω. Θυμάμαι που έπαιξαν εναντίον τους στο Final Four όταν ήμουν στην Ρεάλ. Ξέρω πως θα είναι εκεί κάθε βράδυ. Το να είμαι μέρος όλου αυτού είναι κάτι μεγάλο για μένα. Δεν μπορώ να περιμένω να βγω και να παίξω γι’ αυτούς».

-Θα έχεις και αντίπαλο τον Φουρνιέ…

«(Γέλια) Είναι φίλος μου. Κανένα μίσος, μόνο αγάπη. Δεν μπορώ να περιμένω να παίξω εναντίον του, γιατί είναι σαν κι εμένα, λατρεύει τον ανταγωνισμό. Το να παίξω εναντίον του θα είναι κάτι σπέσιαλ, αλλά μόνο αγάπη από μένα και του εύχομαι τα καλύτερα».

-Μίλησες με τον κόουτς Ομπράντοβιτς για το ρόλο σου ως σέντερ;

«Συζητήσαμε και γι’ αυτό ναι. Είχαμε καλή συνομιλία για λεπτά. Ποιος είναι ο στόχος. Αυτά μένουν μεταξύ εκείνου και εμένα. Είχαμε όμως μια εξαιρετική συνομιλία και ήταν ένας απ’ τους λόγους που ήρθα».

-Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση του Ματίας Λεσόρ όταν έμαθε πως θα έρθεις;

«Είναι το φιλαράκι μου. Ήμασταν σε επαφή όλη τη χρονιά. Ακόμη και στο trade deadline του Φεβρουαρίου όταν προσπαθούσαμε να πετύχουμε κάτι. Και μόνο που μπορώ να είμαι εδώ με τον αδερφό μου, είναι κάτι ξεχωριστό. Τώρα ήρθε και ο Μουσταφά στην ομάδα, έχω δύο αδέρφια μου μαζί. Αυτό θα είναι καλό στον αγωνιστικό χώρο».

-Ξέρεις κάποιο σύνθημα της εξέδρας;

«Δεν θέλω να προκαλέσω πρόβλημα, αλλά ο Μάριο Χεζόνια τραγουδούσε κάποια συνθήματα όταν ήμασταν μαζί στη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν τα ξέρω εξαιρετικά, αλλά ανυπομονώ να τα μάθω. Να περάσουμε καλά, να δείξουμε αγάπη στον κόσμο και στον τρόπο που μας στηρίζει κάθε βραδιά. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ».