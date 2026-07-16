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Παναθηναϊκός: «Τρέχει» για στόπερ μετά το σοκ με Ίνγκασον

Ο πολύ σοβαρός τραυματισμός του Ισλανδού, επισπεύδει τις κινήσεις των «πράσινων» για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού με βασικό ρόλο στο rotation. 

Παναθηναϊκός: «Τρέχει» για στόπερ μετά το σοκ με Ίνγκασον
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Οι αναμετρήσεις με την Πάκσι απέχουν πλέον μία εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να μπει στις επίσημες υποχρεώσεις, βιώνοντας μεγάλο «χτύπημα» στο τελευταίο του φιλικό. Με τον σοβαρό τραυματισμό του Ίνγκι Ίνγκασον (χάνει όλη τη σεζόν) να έχει σοκάρει τους πάντες στο «τριφύλλι».

Πέρα απ’ το ανθρώπινο κομμάτι της υπόθεσης, υπάρχει και η ομάδα η οποία θα στερηθεί ένας απ’ τους σημαντικότερους κεντρικούς αμυντικούς στο ρόστερ της. Έτσι, οι κινήσεις για την απόκτηση στόπερ με βασικό ρόλο στο rotation, επισπεύδονται.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Ντε Φράι, ο Κάτρης, ο Τουμπά, ενώ ο Πάλμερ Μπράουν ακόμη δεν έχει επανέλθει απ’ τον τραυματισμό του. Παίκτης που έτσι κι αλλιώς ήταν πιο πίσω στις προτιμήσεις του Νίστρουπ. Από εκεί και πέρα, οι επιλογές έχουν να κάνουν με τα παιδιά της ακαδημίας, όπως ο Λάβδας.

Ο Παναθηναϊκός θέλει βασικό κεντρικό αμυντικό και πλέον «καίγεται» για την απόκτησή του. Με το θέμα να μπαίνει σε βασική προτεραιότητα για τον Κοτσόλη και τον Νίστρουπ.

Η υπόθεση του Φαν Ντρόγκελεν της Σαμσουνσπόρ, όσο ο παίκτης δεν «κλείνει» σε άλλη ομάδα παραμένει… ορθάνοιχτη. Ίσως, μάλιστα, ο Παναθηναϊκός να κάνει την τελική του κίνηση για τον Ολλανδό, ο οποίος θέλει να αγωνιστεί στο «τριφύλλι», αλλά οι απαιτήσεις της ομάδας της Σαμψούντας ήταν το πρόβλημα ως τώρα.

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