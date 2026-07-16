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«Στα 40 εκατομμύρια η συμφωνία Άρσεναλ – Κλαμπ Μπριζ για Τζόλη»

Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται μία ανάσα από τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ, καθώς σύμφωνα με το «Athletic», οι «Κανονιέρηδες» ήρθαν σε συμφωνία με την Κλαμπ Μπριζ.

«Στα 40 εκατομμύρια η συμφωνία Άρσεναλ – Κλαμπ Μπριζ για Τζόλη»
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Έτοιμος να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του είναι ο Χρήστος Τζόλης, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του «Athletic», η Άρσεναλ ήρθε σε συμφωνία με την Κλαμπ Μπριζ για την απόκτηση του Έλληνα διεθνούς μεσοεπιθετικού.

Όπως αναφέρεται, το ποσό της μεταγραφής αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, με τον 24χρονο άσο να προορίζεται για να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος μετακόμισε στην Μπεσίκτας.

Παράλληλα, δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο Τζόλης έχει ήδη συμφωνήσει με τους «Κανονιέρηδες» για πολυετές συμβόλαιο, πιθανότατα έως το καλοκαίρι του 2031. Εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, η Κλαμπ Μπριζ θα πραγματοποιήσει την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της, ξεπερνώντας τα 37,5 εκατομμύρια ευρώ που είχε εισπράξει από τη Μίλαν για τον Σαρλ Ντε Κετελάρε το 2022.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βελγική ομάδα είχε αποκτήσει τον Τζόλη από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ πριν από δύο χρόνια έναντι περίπου 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, βλέποντας πλέον την επένδυσή της να αποφέρει τεράστιο οικονομικό όφελος.

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