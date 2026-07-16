Τσιτσιπάς: Προκρίθηκε στους «8» του ATP 250 του Γκστάαντ μετά τη χτεσινή διακοπή

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Ζερόμ Κιμ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του ATP 250 του Γκστάαντ.

Τσιτσιπάς: Προκρίθηκε στους «8» του ATP 250 του Γκστάαντ μετά τη χτεσινή διακοπή
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο του Ζερόμ Κιμ σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε σήμερα μετά τη χθεσινή διακοπή λόγω σκότους, επικρατώντας με 6-4, 6-7(2), 7-6(5) και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του ATP 250 του Γκστάαντ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε να παλέψει μέχρι το τέλος απέναντι στον 23χρονο Ελβετό, με την πρόκριση να κρίνεται στο τάι μπρέικ του τρίτου σετ. Εκεί, ο Τσιτσιπάς έδειξε ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και «σφράγισε» το εισιτήριο για την οκτάδα, όπου θα αντιμετωπίσει τον Αρτούρ Ριντερκνές.

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