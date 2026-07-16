Η Super League ανακοίνωσε το καλεντάρι της σεζόν 2026/27

Η Super League γνωστοποίησε το συνοπτικό πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026/27. Η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 22 Αυγούστου, ενώ η ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγωνιστικών θα προκύψει από την κλήρωση που είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης, στις 21:00, και θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της.