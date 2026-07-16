Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 ολοκληρώνεται με τον τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, έχοντας ήδη χαρίσει δυνατές εικόνες και αξέχαστες στιγμές.

Το Μουντιάλ 2026 φτάνει στην κορύφωσή του, με την Ισπανία και την Αργεντινή να ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό, που θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (19/07, 22:00).

Μέχρι τη σέντρα του τελευταίου αγώνα της διοργάνωσης, το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο έχει προσφέρει έντονες συγκινήσεις, μεγάλες ανατροπές και στιγμές που ξεχώρισαν, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα στη διοργάνωση.

Δείτε τις πιο χαρακτηριστικές και εμβληματικές στιγμές που σημάδεψαν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 λίγο πριν από την ανάδειξη του νέου παγκόσμιου πρωταθλητή.