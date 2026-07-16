Ελλάδα: Στο Πανθεσσαλικό το ματς με τη Σερβία για το Nations League

Μετά την Τούμπα, το Πανθεσσαλικό αναμένεται να αποτελέσει τη δεύτερη έδρα της Εθνικής Ελλάδας κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων στο Nations League, αφού σύμφωνα με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, ο αγώνας απέναντι στην Σερβία θα διεξαχθεί στο Στάδιο του Βόλου, σε περίπτωση που λάβει έγκριση από την UEFA.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας αναφέρεται:

«Κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ ελήφθησαν, μεταξύ άλλων, οι εξής αποφάσεις:

Να οριστεί το Πανθεσσαλικό Στάδιο ως έδρα του αγώνα των Εθνικών Ομάδων Ανδρών Ελλάδα–Σερβία, υπό την προϋπόθεση της απαιτούμενης έγκρισης από την UEFA. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 16 Νοεμβρίου για το UEFA Nations League.

Να οριστεί το Παγκρήτιο Στάδιο ως έδρα του αγώνα των Εθνικών Ομάδων Γυναικών Ελλάδα-Αγγλία , ο οποίος θα διεξαχθεί στις 9 Οκτωβρίου για τα Play -Offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027.

Εγκρίθηκε η συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας Προπαίδων Κ-15 στη νέα αναπτυξιακή διοργάνωση της Διεθνούς Συνομοσπονδίας «FIFA U-15 World Cup and Festival 2026», που θα πραγματοποιηθεί στο Αζερμπαϊτζάν 22-31 Οκτωβρίου».