Μπαρτσελόνα: Επίσημα «μπλαουγκράνα» ο Γκίμπσον

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ουμόγια Γκίμπσον, ο οποίος θα φορά τη φανέλα των Καταλανών για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο 28χρονος γκαρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο, ολοκληρώνοντας τη συμφωνία του με την ισπανική ομάδα.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην Τσεντεβίτα, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 15,8 πόντους, 5,3 ασίστ και 17,5 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.