Ομπράντοβιτς: «Οικογένεια ο Παναθηναϊκός, τα πάντα για την ομάδα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στην επιστροφή του στο «σπίτι» του και στη νέα πρόκληση που ανοίγεται μπροστά του με τον Παναθηναϊκό AKTOR, μέσα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στο CLUB 1908.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» στάθηκε στα συναισθήματα που του προκαλεί η επιστροφή του στον «πράσινο» πάγκο, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ισχυρό δεσμό που τον συνδέει με την οικογένεια Γιαννακόπουλου και παρουσίασε τη φιλοσοφία με την οποία σκοπεύει να πορευτεί στη νέα εποχή της ομάδας.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να απευθύνει το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού AKTOR.

Διαβάστε αναλυτικά, τη συνέντευξη του νέου κόουτς του «τριφυλλιού»:

Πώς αισθάνεστε που επιστρέφετε σε αυτό το γήπεδο, που βρίσκεστε ξανά σε αυτό το γραφείο και κάθεστε και πάλι στον πάγκο του Παναθηναϊκού AKTOR;

«Το έχω πει ήδη μερικές φορές. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά εδώ. Ξεκίνησα να δουλεύω πριν από περίπου δέκα ημέρες με όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, ώστε να καταλάβω τις αλλαγές που έγιναν μετά την αποχώρησή μου από τον σύλλογο. Είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Κάθε μέρα είμαι στα γραφεία μαζί με τους συνεργάτες μου, προσπαθώντας να τακτοποιήσουμε όλες τις λεπτομέρειες, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσουμε την προετοιμασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Κοιτάζοντας γύρω σας, πόσο έχει αλλάξει πραγματικά ο Παναθηναϊκός σε σχέση με αυτόν που θυμάστε από την πρώτη, ιστορική θητεία σας;

«Ναι, έχουν αλλάξει πολλά. Πλέον πρόκειται για έναν πραγματικά εξαιρετικό οργανισμό. Όλοι όσοι εργάζονται εδώ είναι πολύ σοβαροί επαγγελματίες. Νέοι άνθρωποι, με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Και φυσικά οι εγκαταστάσεις που έχουμε πλέον στο ΟΑΚΑ, είναι εντελώς διαφορετικές. Το προπονητικό, όλες οι υποδομές. Όλα είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα».

22 Ιουνίου 2026, ένα κατά τα άλλα συνηθισμένο πρωινό Δευτέρας και περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι, έρχονται μόνο και μόνο για να σας δουν στην παρουσίασή σας. Τι πέρασε από το μυαλό σας όταν τους αντικρίσατε και αν το περιμένατε όλο αυτό;

«Όχι, φυσικά και όχι. Το είπαμε και στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Δεν το περίμενα. Όταν βγήκα έξω, ήταν μία τεράστια έκπληξη για εμένα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ήρθαν εδώ για να με στηρίξουν. Πάντα επιμένω σε ένα πράγμα: πρέπει να είμαστε όλοι μία οικογένεια. Οι φίλαθλοι είναι το σημαντικότερο κομμάτι αυτού του συλλόγου, γιατί χωρίς αυτούς τίποτα δεν έχει νόημα. Για άλλη μία φορά, λοιπόν, τους ευχαριστώ. Και πραγματικά θα ήθελα να τους ζητήσω να είναι δίπλα μας στις δύσκολες στιγμές. Το γνωρίζουν ήδη αυτό και πάντοτε στηρίζουν την ομάδα και τον σύλλογο».

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο INTIME NEWS

Όπως έχετε ήδη αναφέρει, πήρατε την απόφαση να επιστρέψετε πολύ γρήγορα, γνωρίζοντας πως ο δεσμός σας με την οικογένεια Γιαννακόπουλου ήταν πάντα μυθικός. Έπαιξε αυτός ο δεσμός καθοριστικό ρόλο;

«Χωρίς καμία αμφιβολία. Όσα ζήσαμε εδώ ήταν πραγματικά ως οικογένεια. Έτσι με αντιμετώπιζαν ο κύριος Παύλος, ο Θανάσης και ο Κώστας. Και φυσικά ο Δημήτρης, ο οποίος τότε ήταν μικρότερος. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που πραγματικά θέλει να κάνει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό. Η συζήτηση μαζί του ήταν πολύ ανοιχτή και καταλάβαμε και οι δύο πως αυτή ήταν μία πολύ καλή ευκαιρία για εμένα. Και για ακόμα μία φορά τον ευχαριστώ που με έφερε πίσω εδώ».

Η σχέση σας με τον Παύλο Γιαννακόπουλο, όπως μόλις αναφέρατε, ήταν πάντοτε εμβληματική. Θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας μία ιστορία ή ίσως μία χαρακτηριστική του φράση που αποτυπώνει πραγματικά ποιος ήταν ως άνθρωπος;

«Κοιτάξτε, έχω μιλήσει πολλές φορές γι’ αυτό. Πολλοί με ρωτούν για τον κύριο Παύλο και τα άλλα δύο αδέλφια. Αν μιλήσουμε όμως ειδικά για τον κύριο Παύλο, ήταν ένας άνθρωπος που σχεδόν κάθε βράδυ βρισκόταν εδώ μαζί με τον κύριο Θανάση. Πήγαιναν σε κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, για να ρωτήσουν αν αντιμετωπίζαμε οποιοδήποτε πρόβλημα. Το έκαναν πάντοτε με πολύ ευγενικό και όμορφο τρόπο, προσπαθώντας να βοηθήσουν όλους μας και ιδιαίτερα εμένα. Στα 13 χρόνια που συνεργαστήκαμε δεν είχα ποτέ, ούτε για μία στιγμή, το παραμικρό πρόβλημα μαζί του. Υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός. Φυσικά τον σεβόμουν γιατί ήταν ο πρόεδρος και ένας μεγαλύτερος άνθρωπος. Περάσαμε υπέροχες στιγμές μαζί. Ήταν ηγέτης με όλη τη σημασία της λέξης. Όπως είπα, προσπαθούσε πάντοτε να βοηθήσει, πρώτα από όλα εμένα ως προπονητή και όλους όσους εργάζονταν εδώ. Νοιαζόταν πραγματικά για όλους».

Με τον αείμνηστο Πατριάρχη της οικογένειας, Παύλο Γιαννακόπουλο INTIME SPORTS

Έχετε δώσει το «παρών» στα περισσότερα τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ως προπονητής άλλων ομάδων. Πώς αισθάνεστε που φέτος θα εκπροσωπήσετε για πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό ως προπονητής του;

«Σίγουρα θα είναι μία διαφορετική εμπειρία. Πιστεύω όμως πως όλη η Ευρώπη γνωρίζει ποιος ήταν ο κύριος Παύλος και όλοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το τουρνουά. Είμαι πολύ χαρούμενος που, αυτή τη φορά, θα βρίσκομαι στη δική μας πλευρά».

Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να έχετε στο ρόστερ παίκτες όπως ο Κώστας Σλούκας, ο Ματίας Λεσόρ και ο Ίζακ Μπόνγκα, οι οποίοι γνωρίζουν ήδη τις απαιτήσεις και τη φιλοσοφία σας;

«Πιστεύω πως ήδη είχαμε ένα πολύ καλό ρόστερ. Μαζί με τους νέους παίκτες θεωρώ ότι θα είμαστε σε επίπεδο, που θα μπορούμε να ανταγωνιστούμε οποιαδήποτε ομάδα. Η EuroLeague είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι επίσης πολύ διαφορετικό φέτος. Αναφέρατε κάποια ονόματα, όπως ο Κώστας, ο Ματίας και ο Ίζακ, τους οποίους έχω προπονήσει στο παρελθόν. Πιστεύω πως αυτό αποτελεί μεγάλη βοήθεια τόσο για εμένα όσο και για εκείνους, επειδή ήδη γνωριζόμαστε. Πρέπει να δημιουργήσουμε τη χημεία που χρειάζεται, βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό. Για εμένα όλοι οι παίκτες είναι και θα είναι σημαντικοί. Από την πρώτη κιόλας στιγμή θα προσπαθήσω να τους εξηγήσω ποιες είναι οι απαιτήσεις εδώ, τι σημαίνει να είσαι παίκτης του Παναθηναϊκού και φυσικά τι σημαίνει σκληρή δουλειά, όπως πάντα».

Ποια φιλοσοφία θα εκπροσωπεί ο Παναθηναϊκός AKTOR τη νέα σεζόν;

«Η ισορροπία ανάμεσα στην επίθεση και την άμυνα είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες, όμως πρέπει να παίζουμε ως ομάδα. Αυτό είναι το κλειδί για τα πάντα. Η φιλοσοφία είναι πολύ απλή. Η ομάδα είναι σημαντικότερη από οποιονδήποτε από εμάς, ακόμα και από εμένα. Αν όλοι σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, τότε όλα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα».

Έχετε πει πολλές φορές πως το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν. Κοιτάζοντας μόνο το παρόν και αυτή τη νέα αρχή, τι θα σας έκανε στο τέλος κάθε χρονιάς να κοιτάξετε πίσω και να πείτε “τα καταφέραμε”;

«Το παρόν και το μέλλον είναι πολύ πιο σημαντικά. Θέλω να βλέπω μία ομάδα που θα παλεύει. Θέλω μετά από κάθε παιχνίδι ο κόσμος μας να είναι χαρούμενος με τον τρόπο που αγωνιζόμαστε. Πιστεύω πως αυτό είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο».

Αν έπρεπε να περιγράψετε τη σχέση σας με την Αθήνα, μία από τις αγαπημένες σας πόλεις όπως έχετε πει στο παρελθόν, με μία μόνο λέξη, ποια θα ήταν αυτή;

«Ευτυχία. Αυτή είναι η λέξη, χωρίς καμία αμφιβολία. Είναι μία καταπληκτική πόλη και η σχέση μου μαζί της υπήρχε πάντοτε. Μου έκαναν την τιμή να με ανακηρύξουν επίτιμο δημότη Αθηναίων, οπότε κατά κάποιον τρόπο θεωρώ πως είναι και δική μου πόλη».

Μπορείτε να μοιραστείτε ένα μήνυμα με τους φίλους του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν;

«Όπως είπα, θέλω μετά από κάθε παιχνίδι να καταλαβαίνουν πως η ομάδα και όλοι εμείς που εργαζόμαστε γι’ αυτήν δίνουμε τα πάντα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα γνωρίζω τις προσδοκίες. Γνωρίζω ότι αυτός ο σύλλογος έχει δημιουργηθεί για να διεκδικεί κάθε τίτλο σε κάθε διοργάνωση κι αυτό ακριβώς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε».

Με τους Μάικ Μπατίστ και Δημήτρη Διαμαντίδη PAOBC

Και τέλος, αυτές οι δύο φωτογραφίες με Δημήτρη Διαμαντίδη και Μάικ Μπατίστ. Τι συναισθήματα σας δημιουργεί καθεμία από αυτές;

«Έχω μιλήσει πολλές φορές γι’ αυτή την πρώτη φωτογραφία, εκείνη με τον Διαμαντίδη στο Final Four της Βαρκελώνης. Ήταν μία στιγμή όπου η γλώσσα του σώματός μας τα έλεγε όλα. Είναι μία από τις καλύτερες φωτογραφίες της καριέρας μου ως προπονητής. Η δεύτερη είναι με τον Μάικ. Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο Μάικ ήταν ο ξένος που αγωνίστηκε τα περισσότερα χρόνια στον Παναθηναϊκό, και αυτό δεν έγινε τυχαία. Είναι και εκείνος κομμάτι αυτού του συλλόγου. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος που και οι δύο αυτοί άνθρωποι θα βρίσκονται εδώ, για να δουλέψουμε μαζί. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι κάτι πολύ όμορφο για τον κόσμο μας. Και, ξανά, πρέπει να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να τους φέρουμε πάλι πίσω. Επιμένω πάντα σε ένα πράγμα. Κάποιοι μπορεί να πουν ότι έχουμε καταλάβει ήδη το μήνυμά μου, όμως θέλω να είμαστε μία οικογένεια. Με αυτούς τους δύο ανθρώπους, αλλά και με όσους βρίσκονται ήδη εδώ, πιστεύω πως έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να δημιουργήσουμε την ατμόσφαιρα που θέλουμε».