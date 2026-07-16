Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Συγκινητικός Μέσι - «Το απολαμβάνει από ψηλά ο Ντιέγκο»

Ο Λιονέλ Μέσι δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μετά τη μεγάλη πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ 2026, στέλνοντας ένα συγκλονιστικό μήνυμα για τον Ντιέγκο Μαραντόνα.

Η «Αλμπισελέστε» επικράτησε 2-1 της Αγγλίας, πραγματοποιώντας σπουδαία ανατροπή και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την Κυριακή (19/07) στις 22:00.

Καθοριστικός για την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι ήταν ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος μοίρασε δύο ασίστ. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο αρχηγός της Αργεντινής μίλησε εμφανώς συγκινημένος για τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, τονίζοντας ότι, παρά την απουσία του, συνεχίζει να παρακολουθεί και να χαίρεται τις επιτυχίες της εθνικής ομάδας.

«Είμαι σίγουρος ότι ο Ντιέγκο το απολαμβάνει τόσο πολύ από εκεί ψηλά. Για εκείνον, αυτή ήταν πάντα μια πολύ ξεχωριστή μέρα και το να μπορώ να του δώσω αυτή τη χαρά είναι ένα δώρο για εκείνον. Ελπίζω να το γιορτάζει όπως θέλει από εκεί πάνω και να το απολαμβάνει.

Είμαστε τυχεροί που ζήσαμε στην εποχή του Ντιέγκο. Ποτέ δεν ήθελα να συγκρίνω τον εαυτό μου μαζί του και ξέρω ότι με αγαπούσε. Επιλέγω να κρατήσω όλες τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε. Ξέρω ότι είναι ευτυχισμένος και απολαμβάνει όλα αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μέσι.