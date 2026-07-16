Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (16/07) - «Ηχηρές καμπάνες»

Με φιλική ήττα 4-1 από την Ραπίντ Βιέννης ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός την… πρόβα του πριν από τις αναμετρήσεις με την Πάκσε για τα προκριματικά του Conference League και ήχησαν «Ηχηρές καμπάνες».

Από εκεί και πέρα, «Θέλει δουλειά» η ΑΕΚ, μετά το 0-0 με την Φίτεσε στο φιλικό που έδωσε στην Ολλανδία, τη στιγμή που «Πρόεδρος SL1 Γ. Αλαφούζος» μετά τις τελευταίες εξελίξεις.