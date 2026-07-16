Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (16/07) - «Ηχηρές καμπάνες»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Πέμπτης (16/07). 

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (16/07) - «Ηχηρές καμπάνες»
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Με φιλική ήττα 4-1 από την Ραπίντ Βιέννης ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός την… πρόβα του πριν από τις αναμετρήσεις με την Πάκσε για τα προκριματικά του Conference League και ήχησαν «Ηχηρές καμπάνες».

Από εκεί και πέρα, «Θέλει δουλειά» η ΑΕΚ, μετά το 0-0 με την Φίτεσε στο φιλικό που έδωσε στην Ολλανδία, τη στιγμή που «Πρόεδρος SL1 Γ. Αλαφούζος» μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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