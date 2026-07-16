ΑΕΚ: Ανανέωσε η Αναστασία Παναγιωτίδου

Η Αναστασία Παναγιωτίδου θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της ομάδας χάντμπολ γυναικών της ΑΕΚ, καθώς η «Ένωση» ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τη διεθνή αριστερή εξτρέμ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Αναστασία Παναγιωτίδου. Η 27χρονη (14/11/1998) διεθνής αριστερή εξτρέμ, θα παραμείνει στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Η Αναστασία Παναγιωτίδου έχει γράψει ήδη τη δική της ιστορία με τη φανέλα της ΑΕΚ, ενώ πλέον θα συμπληρώσει 4 χρόνια με τα «κιτρινόμαυρα» (2022-2023, 2024-2027).

Αναστασία, καλή επιτυχία και τη νέα σεζόν!».

Οι δηλώσεις της Παναγιωτίδου:

«Εύχομαι η νέα αγωνιστική περίοδος να είναι γεμάτη επιτυχίες, υγεία και όμορφες στιγμές για την ομάδα μας. Συνεχίζουμε με δουλειά, πίστη, αφοσίωση και στόχο να φτάσουμε ακόμα υψηλότερα».