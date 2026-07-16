Γιάννης Αντετοκούνμπο: Παρουσιάστηκε από τους Μαϊάμι Χιτ - Οι πρώτες δηλώσεις του «Greek Freak»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρουσιάστηκε και επίσημα από τους Μαϊάμι Χιτ, με την ομάδα της Φλόριντα να διοργανώνει συνέντευξη Τύπου για τη μεγαλύτερη μεταγραφική της κίνηση των τελευταίων ετών.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, έπειτα από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με στόχο να οδηγήσει τους Χιτ ξανά στην κορυφή του NBA. Στην παρουσίασή του βρέθηκαν ο πρόεδρος του οργανισμού, Πατ Ράιλι, και ο προπονητής Έρικ Σποέλστρα, οι οποίοι καλωσόρισαν τον «Greek Freak» στη νέα του ομάδα.

Ο Αντετοκούνμπο αποχωρεί από το Μιλγουόκι έχοντας κατακτήσει ένα πρωτάθλημα NBA (2021), το NBA Cup (2024), δύο βραβεία MVP της κανονικής περιόδου (2019, 2020), το MVP των τελικών του 2021 και το MVP του NBA Cup το 2024.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Νιώθω ότι το “34” έχει πολύ μεγάλο βάρος και κουβαλάει τόση ιστορία. Από σεβασμό προς τον οργανισμό που με επέλεξε στο ντραφτ και με τον οποίο αγωνίστηκα για 13 χρόνια, αποφάσισα να αφήσω εκεί αυτόν τον αριθμό. Ελπίζω… να κάνω το “7” τόσο θρυλικό όσο το “34”.

Από τα πρώτα χρόνια που έπαιζα στο NBA, είχα πάντα τεράστιο σεβασμό για τον οργανισμό των Μαϊάμι Χιτ. Ως παίκτες σε ολόκληρη τη λίγκα, πάντα συζητάμε και μιλάμε για την κουλτούρα των Μαϊάμι Χιτ: ότι οι παίκτες δουλεύουν σκληρά, είναι πολύ πειθαρχημένοι, έχουν μεγάλο κίνητρο και είναι ανιδιοτελείς, δίνοντας τα πάντα για να κερδίσουν τα παιχνίδια. Και πάντα ήμουν περίεργος να μάθω τι ήταν αυτό που τους έκανε τόσο ξεχωριστούς.

Με τους Μπακς προσπαθήσαμε κατά κάποιον τρόπο να το αναδημιουργήσουμε. Το μόνο που έχει σημασία είναι η νίκη. Και όλοι αφήνουν πίσω τους ανθρώπους που αγαπούν για τον κοινό στόχο, που είναι να κερδίζουν.

Απολαμβάνω το μπάσκετ. Απολαμβάνω την πρόκληση. Απολαμβάνω να γίνομαι καλύτερος. Προφανώς, έχω πετύχει πολλά πράγματα στην καριέρα μου, όμως ένας από τους στόχους μου είναι να κατακτήσω ακόμη ένα πρωτάθλημα. Όποτε βάζω κάτι στο μυαλό μου, συνήθως το πετυχαίνω. Και νιώθω ότι αυτό είναι το καλύτερο μέρος για να το κάνω. Οπότε είμαι ενθουσιασμένος».

Για τα συναισθήματα του:

«Όλα είναι καινουρια. Χθες όταν βγήκα από το αεροπλάνο δεν το ειχα συνειδητοποιήσει ακόμη. Εννοώ ότι ήξερα πως έχω γίνει ανταλλαγή, αλλά το να ερθεις στο Μαϊάμι και να γνωρίσεις το μέρος και τους ανθρώπους είναι διαφορετικο. Δεν ξέρεις ουτε που είναι το ντουλάπι σου στα αποδυτήρια.

Όλα είναι νέα. Ειμαι ενθουσιασμένος ωστόσο, ήμουν στους Μπακς για 13 χρόνια. Μέχρι τώρα, όλοι είναι τόσο ευγενικοί και ελπίζω να παραμείνει έτσι. Περπάτησα στην πόλη, οι άνθρωποι είναι πολύ ζεστοί. Αλλά είμαι προσγειωμένος. Μίλησα με όλους και απλά θέλω να βρίσκομαι κοντά τους ώστε να είμαι έτοιμος να προσφέρω στην ομάδα και τους συμπαίκτες μου. Όπως είπα, η πίεση με κάνει καλύτερο, αυτό βλέπω στην καριέρα μου».

Για την σχέση του με τον Αντεμπάγιο:

«Έχω παίξει πολύ εναντίον του. Πριν από έναν αγώνα κοιμάμαι οχτώ ώρες, αλλά πριν από μια μάχη με τον Μπαμ κοιμόμουν 12, για να είμαι έξτρα έτοιμος γιατί είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και κάνει τα πάντα για να κερδίσει. Πολλοί είναι έτσι στη Λίγκα αλλά όχι με αυτό τον τρόπο. Ξέρεις ότι ο Μπαμ είναι μαχητής. Είχα την ευκαιρία να δουλέψω μαζί του στο Βέγκας. Είναι αστείος, εύκολος να είσαι γύρω του και πιο ήσυχος από όσο περίμενα. Αμυντικά δεν έχουμε επιλογή από το να είμαστε καλοί, όλα ξεκινάνε από εμένα και τον Μπαμ.

Είμαι ενθουσιασμένος που θα είμαι στην ίδια ομάδα με αυτόν. Πιστεύω πως η καινούργια σεζόν θα είναι σίγουρα δύσκολη. Οποιαδήποτε NBA σεζόν παίζεις με 82 παιχνίδια δεν είναι εύκολο. Είναι μακρύ το ταξίδι, είμαι ενθουσιασμένος που έχω ένα παίκτης σαν τον Μπαμ δίπλα μου που θα με στηρίζει και ξέρω ότι θα βγάζει ένα πάρα πολύ βάρος από πάνω του».