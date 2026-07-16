Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος 2026-27
Οι αγωνιστικές που προέκυψαν από την κλήρωση της κορυφαίας ποδοσφαιρικής λίγκας της χώρας για τη σεζόν που αρχίζει το διήμερο 22-23 Αυγούστου.
Η διαδικασία της κλήρωσης της Stoiximan Super League, έκανε γνωστό το πλήρες πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026-27. Η σέντρα θα γίνει το διήμερο 22-23 Αυγούστου, με την ολοκλήρωση να είναι προγραμματισμένη για 20-21 Μαρτίου.
Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, αρχίζουν τις υποχρεώσεις στις έδρες τους.
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της Super League 2026-27:
1η αγωνιστική
ΑΕΚ-ΠΟΤ Ηρακλής
Καλαμάτα-Άρης
Ολυμπιακός-Ατρόμητος
ΟΦΗ-Βόλος
Παναθηναϊκός-Κηφισιά
Παναιτωλικός-Αστέρας AKTOR
ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός
2η αγωνιστική
Αστέρας AKTOR-Ολυμπιακός
Άρης-ΟΦΗ
Ατρόμητος-ΠΑΟΚ
Βόλος-ΠΟΤ Ηρακλής
Κηφισιά-ΑΕΚ
Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός
Παναιτωλικός-Καλαμάτα
3η αγωνιστική
ΑΕΚ-Άρης
Ατρόμητος-Καλαμάτα
Βόλος-Ολυμπιακός
Λεβαδειακός-Παναιτωλικός
ΟΦΗ-Κηφισιά
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
ΠΟΤ Ηρακλής-Αστέρας AKTOR
4η αγωνιστική
Αστέρας AKTOR-ΑΕΚ
Καλαμάτα-Βόλος
Κηφισιά-Λεβαδειακός
Ολυμπιακός-ΟΦΗ
Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός
ΠΑΟΚ-Άρης
ΠΟΤ Ηρακλής-Ατρόμητος
5η αγωνιστική
Άρης-ΠΟΤ Ηρακλής
Ατρόμητος-Κηφισιά
Βόλος-ΑΕΚ
Καλαμάτα-Παναθηναϊκός
Λεβαδειακός-Ολυμπιακός
ΟΦΗ-Αστέρας AKTOR
Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ
6η αγωνιστική
ΑΕΚ-ΟΦΗ
Αστέρας AKTOR-Ατρόμητος
Άρης-Βόλος
Κηφισιά-Παναιτωλικός
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ-Καλαμάτα
ΠΟΤ Ηρακλής-Λεβαδειακός
7η αγωνιστική
Ατρόμητος-ΑΕΚ
Καλαμάτα-ΟΦΗ
Κηφισιά-Άρης
Λεβαδειακός-Βόλος
Παναθηναϊκός-Αστέρας AKTOR
Παναιτωλικός-Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ-ΠΟΤ Ηρακλής
8η αγωνιστική
ΑΕΚ-Παναιτωλικός
Αστέρας AKTOR-Λεβαδειακός
Άρης-Ατρόμητος
Βόλος-Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός-Καλαμάτα
ΟΦΗ-ΠΑΟΚ
ΠΟΤ Ηρακλής-Κηφισιά
9η αγωνιστική
Ατρόμητος-Βόλος
Καλαμάτα-ΠΟΤ Ηρακλής
Κηφισιά-Ολυμπιακός
Λεβαδειακός-Άρης
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ
Παναιτωλικός-ΟΦΗ
ΠΑΟΚ-Αστέρας AKTOR
10η αγωνιστική
ΑΕΚ-Λεβαδειακός
Αστέρας AKTOR-Καλαμάτα
Άρης-Παναιτωλικός
Βόλος-Κηφισιά
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
ΟΦΗ-Ατρόμητος
ΠΟΤ Ηρακλής-Παναθηναϊκός
11η αγωνιστική
Αστέρας AKTOR-Άρης
Καλαμάτα-ΑΕΚ
Λεβαδειακός-Ατρόμητος
Ολυμπιακός-ΠΟΤ Ηρακλής
Παναθηναϊκός-ΟΦΗ
Παναιτωλικός-Βόλος
ΠΑΟΚ-Κηφισιά
12η αγωνιστική
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
Άρης-Ολυμπιακός
Ατρόμητος-Παναθηναϊκός
Βόλος-Αστέρας AKTOR
Κηφισιά-Καλαμάτα
ΟΦΗ-Λεβαδειακός
ΠΟΤ Ηρακλής-Παναιτωλικός
13η αγωνιστική
Αστέρας AKTOR-Κηφισιά
Καλαμάτα-Λεβαδειακός
Ολυμπιακός-ΑΕΚ
ΟΦΗ-ΠΟΤ Ηρακλής
Παναθηναϊκός-Άρης
Παναιτωλικός-Ατρόμητος
ΠΑΟΚ-Βόλος
14η αγωνιστική
ΑΕΚ-Βόλος
Ατρόμητος-Ολυμπιακός
Καλαμάτα-Παναιτωλικός
Κηφισιά-ΟΦΗ
Λεβαδειακός-Αστέρας AKTOR
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
ΠΟΤ Ηρακλής-Άρης
15η αγωνιστική
Αστέρας AKTOR-ΠΑΟΚ
Άρης-ΑΕΚ
Βόλος-Λεβαδειακός
Κηφισιά-Ατρόμητος
Ολυμπιακός-Παναιτωλικός
ΟΦΗ-Καλαμάτα
Παναθηναϊκός-ΠΟΤ Ηρακλής
16η αγωνιστική
ΑΕΚ-Ατρόμητος
Αστέρας AKTOR-Παναθηναϊκός
Άρης-ΠΑΟΚ
Καλαμάτα-Ολυμπιακός
Λεβαδειακός-ΟΦΗ
Παναιτωλικός-Κηφισιά
ΠΟΤ Ηρακλής-Βόλος
17η αγωνιστική
ΑΕΚ-Καλαμάτα
Ατρόμητος-Παναιτωλικός
Βόλος-Άρης
Κηφισιά-Αστέρας AKTOR
Λεβαδειακός-ΠΟΤ Ηρακλής
ΟΦΗ-Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
18η αγωνιστική
Άρης-Κηφισιά
Βόλος-ΟΦΗ
Καλαμάτα-Αστέρας AKTOR
Ολυμπιακός-Λεβαδειακός
Παναθηναϊκός-Ατρόμητος
Παναιτωλικός-ΑΕΚ
ΠΟΤ Ηρακλής-ΠΑΟΚ
19η αγωνιστική
Αστέρας AKTOR-ΠΟΤ Ηρακλής
Ατρόμητος-Άρης
Κηφισιά-Βόλος
Λεβαδειακός-Καλαμάτα
ΟΦΗ-ΑΕΚ
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός
20η αγωνιστική
ΑΕΚ-Κηφισιά
Άρης-Παναθηναϊκός
Βόλος-Ατρόμητος
Καλαμάτα-ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός-Αστέρας AKTOR
Παναιτωλικός-Λεβαδειακός
ΠΟΤ Ηρακλής-ΟΦΗ
21η αγωνιστική
Αστέρας AKTOR-Παναιτωλικός
Ατρόμητος-ΠΟΤ Ηρακλής
Λεβαδειακός-Κηφισιά
Ολυμπιακός-Βόλος
ΟΦΗ-Άρης
Παναθηναϊκός-Καλαμάτα
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
22η αγωνιστική
ΑΕΚ-Αστέρας AKTOR
Άρης-Λεβαδειακός
Ατρόμητος-ΟΦΗ
Βόλος-Καλαμάτα
Κηφισιά-ΠΑΟΚ
Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός
ΠΟΤ Ηρακλής-Ολυμπιακός
23η αγωνιστική
Αστέρας AKTOR-ΟΦΗ
Καλαμάτα-Κηφισιά
Λεβαδειακός-ΑΕΚ
Ολυμπιακός-Άρης
Παναθηναϊκός-Βόλος
Παναιτωλικός-ΠΟΤ Ηρακλής
ΠΑΟΚ-Ατρόμητος
24η αγωνιστική
ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Άρης-Αστέρας AKTOR
Ατρόμητος-Λεβαδειακός
Βόλος-ΠΑΟΚ
Κηφισιά-Παναθηναϊκός
ΟΦΗ-Παναιτωλικός
ΠΟΤ Ηρακλής-Καλαμάτα
25η αγωνιστική
Αστέρας AKTOR-Βόλος
Καλαμάτα-Ατρόμητος
Ολυμπιακός-Κηφισιά
Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός
Παναιτωλικός-Άρης
ΠΑΟΚ-ΟΦΗ
ΠΟΤ Ηρακλής-ΑΕΚ
26η αγωνιστική
ΑΕΚ-Παναθηναϊκός
Άρης-Καλαμάτα
Ατρόμητος-Αστέρας AKTOR
Βόλος-Παναιτωλικός
Κηφισιά-ΠΟΤ Ηρακλής
Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ
ΟΦΗ-Ολυμπιακός