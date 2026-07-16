· ΤΣΣΚΑ Μόσχας

EuroLeague: «Ορθάνοιχτο» ενδεχόμενο επιστροφής της ΤΣΣΚΑ από το 2027-28

Σύμφωνα με ρωσική ιστοσελίδα είναι κοντά η επιστροφή της ομάδας της Μόσχας στη διοργάνωση, παίζοντας σε ουδέτερη έδρα από τη μεθεπόμενη σεζόν. 

EuroLeague: «Ορθάνοιχτο» ενδεχόμενο επιστροφής της ΤΣΣΚΑ από το 2027-28
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Πριν λίγες μέρες έπαψαν να ισχύουν οι περιορισμοί για αθλητές και αθλήτριες από τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Όπως φαίνεται αυτό φέρνει ντόμινο εξελίξεων στο σύνολο του αθλητισμού. Κατά συνέπεια και στο μπάσκετ.

Η ρωσική ιστοσελίδα «Match TV», αποκάλυψε πως η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, μία απ’ τις μεγαλύτερες δυνάμεις της EuroLeague ιστορικά, είναι πολύ πιθανό να επανέλθει στη διοργάνωση από τη σεζόν 2027-28. Όταν και είναι ήδη γνωστό πως οι ομάδες θα αυξηθούν.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είναι εκτός EuroLeague από το 2022 λόγω του πομέλου Ρωσίας-Ουκρανίας. Αγωνιζόταν κανονικά στη VTB. Πλέον, όπως υποστηρίζει και το δημοσίευμα, υπάρχει το δικαίωμα στους Μοσχοβίτες να ζητήσουν επιστροφή στην EuroLeague.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη αναζητούν την κατάλληλη λύση για ουδέτερη έδρα. Με τη Σερβία και την Τουρκία να είναι δύο χώρες που έχουν συζητηθεί ήδη στην ΤΣΣΚΑ.

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