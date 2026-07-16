Καλύτερα που έγινε τώρα, ρεσιτάλ και μαθήματα εξέδρας!

Τα φιλικά είναι για τους προπονητές και τα αποτελέσματά τους δεν παίζουν κανένα ρόλο. Το ίδιο έγραψα μετά τη νίκη με 3-1 επί του Αγιαξ, το ίδιο γράφω και τώρα μετά την ήττα με 4-1 από την Ραπίντ. Η ήττα είναι βαριά και με βάση την εικόνα, ο Παναθηναϊκός έκανε φάσεις και θα έπρεπε να είχε βάλει και άλλα γκολ. Αλλά η ήττα δεν είναι το πρόβλημα σε ένα φιλικό.

Το πρόβλημα και το δυσάρεστο είναι ο σοβαρός τραυματισμός του Ιγκασον, που με την ρήξη χιαστού θα χάσει όλο τον χρόνο. Μία άτυχη στιγμή για τον Ισλανδό στόπερ, που μπήκε αλλαγή, αλλά ήταν να γίνει το κακό και έγινε. Και φυσικά άσχημο και το γεγονός, ότι ο Παναθηναϊκός θα χάσει τον Καλάμπρια για ενάμισι μήνα, δηλαδή στα καλοκαιρινά προκριματικά.

Για την θέση του δεξιού μπακ ο Παναθηναϊκός έχει φροντίσει, τα έσκασε και πήρε τον Τσάπρα, που θα είναι ο βασικός στα επίσημα παιχνίδια, που έρχονται , για την θέση του στόπερ, θα πάρει θέση βασικού ο Κάτρης, που ήταν η περσινή αποκάλυψη, δίπλα στον Ντε Φράι και άμεσα ο Παναθηναϊκός θα πάρει και τον δεύτερο στόπερ, που έτσι και αλλιώς είχε προγραμματίσει, ώστε να τον έχει διαθέσιμο στα παιχνίδια, που έρχονται.

Η εικόνα στο φιλικό με την Ραπίντ ήταν προβληματική σχεδόν σε όλο το παιχνίδι με εξαίρεση το δεύτερο ημίχρονο, που έκανε αρκετές ευκαιρίες, αλλά γκολ δεν έβαλε. Τα πόδια ήταν βαριά, οι παίκτες πήγαιναν δεύτεροι στις μονομαχίες, ήταν soft , καμία σχέση με αυτό, που βλέπαμε στα προηγούμενα φιλικά. Μπορεί να συμβεί. Προετοιμασία είναι. Οι παίκτες φάνηκαν όλοι να έχουν βαριά πόδια από τις προπονήσεις συν το ταξίδι που ήταν σύντομο, 24ωρο και ο αγωνιστικός χώρος ήταν κακός, πολύ σκληρός. Αυτά δεν είναι δικαιολογίες, αλλά πραγματικότητα. Και είναι καλύτερα που μία τέτοια ήττα ήρθε τώρα στο τελευταίο φιλικό, για να πάει η ομάδα τσιτωμένη στο παιχνίδι με την Πάκσι. Με φουλ συγκέντρωση.

Ο Νίστρουπ ετοιμάζει την ομάδα, για να είναι όπως πρέπει την ερχόμενη Πέμπτη με την Πάκσι, εκεί που μετράει το αποτέλεσμα και ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να πάρει την πρόκριση. Οπότε η ισοπέδωση παικτών σήμερα για μία φιλική ήττα είναι εκτός πραγματικότητας και αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.

Όλα πήγαν στραβά στην Βιέννη με εξαίρεση την εξέδρα. Εκεί περίπου 300 οπαδοί του Παναθηναϊκού μαζί με τους φίλους της Ραπίντ έδωσαν μαθήματα συμπεριφοράς στην εξέδρα και ποδοσφαιρικού πολιτισμού. Αγκαλιά όλοι μαζί στο πέταλο τραγουδούσαν τα ίδια συνθήματα στα Ελληνικά και στα Αυστριακά. Χρόνια τώρα οι οπαδοί της Ραπίντ και του Παναθηναϊκού είναι αδελφοποιημένοι και την Τετάρτη δημιούργησαν μία εκπληκτική ατμόσφαιρα και στο τέλος πήγαν στο πέταλο οι παίκτες και των δύο ομάδων αγκαλιά και τραγουδούσαν μαζί τους.