ΠΑΟΚ: Η Ντιναμό Κιέβου αντίπαλος στο Europa League - Πότε είναι τα ματς

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Ντιναμό Κιέβου στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Η ουκρανική ομάδα εξασφάλισε το εισιτήριο επικρατώντας της Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 0-0 τόσο στην κανονική διάρκεια των δύο αγώνων όσο και στην παράταση. Έτσι, οι «ασπρόμαυροι» θα βρουν απέναντί τους μία έμπειρη ευρωπαϊκή ομάδα, στην οποία αγωνίζεται και ο πρώην παίκτης τους, Τόμας Κετζιόρα.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου σε ουδέτερη έδρα, στην Πολωνία, εκτός αν υπάρξει κάποια αλλαγή από την UEFA, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται συνολικά τρεις προκρίσεις για να εξασφαλίσει θέση στη League Phase του Europa League, ενώ με δύο προκρίσεις θα «κλειδώσει» τουλάχιστον τη συμμετοχή του στη League Phase του Conference League. Η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο είναι προγραμματισμένη στις 20 Ιουλίου.