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Κορυφαίος τερματοφύλακας της Super League ο Τζολάκης

Το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα της Super League πήρε ο Κωνσταντής Τζολάκης.

Κορυφαίος τερματοφύλακας της Super League ο Τζολάκης
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Ο Κωνσταντής Τζολάκης αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας της Stoiximan Super League για την αγωνιστική περίοδο 2025/26, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του νέου πρωταθλήματος.

Ο 23χρονος γκολκίπερ του Ολυμπιακού πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του σε 19 αναμετρήσεις.

Η δήλωση του Τζολάκη:

«Είναι τιμητική και όμορφη διάκριση για μένα. Το βραβείο δεν ανήκει μόνο στον τερματοφύλακα, ανήκει στους συμπαίκτες μου και σε όλη την ομάδα».

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