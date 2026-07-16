Κορυφαίος τερματοφύλακας της Super League ο Τζολάκης

Ο Κωνσταντής Τζολάκης αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας της Stoiximan Super League για την αγωνιστική περίοδο 2025/26, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του νέου πρωταθλήματος.

Ο 23χρονος γκολκίπερ του Ολυμπιακού πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του σε 19 αναμετρήσεις.

Η δήλωση του Τζολάκη:

«Είναι τιμητική και όμορφη διάκριση για μένα. Το βραβείο δεν ανήκει μόνο στον τερματοφύλακα, ανήκει στους συμπαίκτες μου και σε όλη την ομάδα».