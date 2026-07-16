Super League 2026-27: Όλα τα ντέρμπι της σεζόν - Ξεκίνημα με Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
Δείτε πότε είναι προγραμματισμένη η πρώτη «αιώνια» μάχη Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, αλλά και όλα τα ντέρμπι της σεζόν 2026-27 στη Super League.
Η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League για τη σεζόν 2026/27 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (16/7), με τη σέντρα να γίνεται στις 22-23 Αυγούστου.
Πέρα από τα ματς της πρεμιέρας, αλλά και όλο το πρόγραμμα, γνωστό έγινε και το πότε θα διεξαχθούν τα ντέρμπι της χρονιάς.
Τα πρώτα δύο μεγάλα ματς της σεζόν θα διεξαχθούν την 3η αγωνιστική, στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ τον Άρη.
Τα ντέρμπι της Super League 2026-27
3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
ΑΕΚ – Άρης
4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026
ΠΑΟΚ – Άρης
6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026
Άρης – Ολυμπιακός
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Παναθηναϊκός – Άρης
14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026
Άρης – ΑΕΚ
16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027
Άρης – ΠΑΟΚ
17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027
Άρης – Παναθηναϊκός
21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027
Ολυμπιακός – Άρης
24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027
ΑΕΚ – Ολυμπιακός
26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός