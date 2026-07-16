Super League 2026-27: Όλα τα ντέρμπι της σεζόν - Ξεκίνημα με Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League για τη σεζόν 2026/27 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (16/7), με τη σέντρα να γίνεται στις 22-23 Αυγούστου.

Πέρα από τα ματς της πρεμιέρας, αλλά και όλο το πρόγραμμα, γνωστό έγινε και το πότε θα διεξαχθούν τα ντέρμπι της χρονιάς.

Τα πρώτα δύο μεγάλα ματς της σεζόν θα διεξαχθούν την 3η αγωνιστική, στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ τον Άρη.

Τα ντέρμπι της Super League 2026-27

3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

ΑΕΚ – Άρης

4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026

ΠΑΟΚ – Άρης

6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026

Άρης – Ολυμπιακός

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Παναθηναϊκός – Άρης

14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026

Άρης – ΑΕΚ

16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027

Άρης – ΠΑΟΚ

17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027

Άρης – Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027

Ολυμπιακός – Άρης

24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός