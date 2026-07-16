Πλήγμα για την Άρσεναλ: Εκτός για 4-5 μήνες ο Σαλιμπά

Μεγάλο πλήγμα για την Άρσεναλ, καθώς σύμφωνα με τη L’Équipe, ο Γουίλιαμ Σαλιμπά αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 4-5 μήνες μετά τον τραυματισμό που υπέστη με τη φανέλα της Γαλλίας στο Μουντιάλ 2026.

Ο 25χρονος αμυντικός αποχώρησε τραυματίας στο 30ό λεπτό του ημιτελικού απέναντι στην Ισπανία, με τον Λακρουά να παίρνει τη θέση του. Όπως αναφέρει το γαλλικό Μέσο, ο στόπερ των «Μπλε» θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην πλάτη και αναμένεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις με τη νέα χρονιά.

Η απουσία του αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, καθώς ο Σαλιμπά θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς στον κόσμο και βασικό γρανάζι της αγωνιστικής φιλοσοφίας των «Κανονιέρηδων».