NBA: Για πρώτη φορά ο Αντετοκούνμπο στα αποδυτήρια των Χιτ (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί πλέον παρελθόν από τους Μιλγουόκι Μπακς έπειτα από 13 χρόνια παρουσίας και ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στους Μαϊάμι Χιτ, σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA.

Η άφιξη του «Greek Freak» έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στο Μαϊάμι, με τους Χιτ να αποκτούν έναν από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου και να φιλοδοξούν πως με ηγέτη τον Έλληνα σούπερ σταρ μπορούν να διεκδικήσουν ξανά την κορυφή του πρωταθλήματος.

Ο Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στα νέα αποδυτήρια της ομάδας, όπου αντίκρισε τη φανέλα του με το νούμερο 7. Ο ίδιος τόνισε πως η αλλαγή αυτή αποτελεί κάτι καινούργιο για εκείνον και πως θα χρειαστεί χρόνο για να τη συνηθίσει.