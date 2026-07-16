Στη Θεσσαλονίκη ο Χατζηδιάκος για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ

Ο Παντελής Χατζηδιάκος βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ.

Ο 29χρονος διεθνής στόπερ έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης (16/07) από την Κοπεγχάγη και το επόμενο βήμα είναι να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί επίσημα από τον «Δικέφαλο του Βορρά».