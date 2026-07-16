Οι παίκτες της Αργεντινής σήκωσαν πανό για τα Φόκλαντ μετά την πρόκριση επί της Αγγλίας

Η Αργεντινή πανηγύρισε με εντυπωσιακό τρόπο την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ, όμως, οι πανηγυρισμοί των παικτών μετά τη νίκη με 2–1 επί της Αγγλίας απέκτησαν και πολιτική διάσταση.

Μερικά λεπτά μετά το τελευταίο σφύριγμα, αρκετοί ποδοσφαιριστές της «αλμπισελέστε» φωτογραφήθηκαν με ένα πανό που έγραφε Las Malvinas son Argentinas («Τα Νησιά Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή»), αναφερόμενοι στα Νησιά Φόκλαντ, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαμάχης μεταξύ Αργεντινής και Ηνωμένου Βασιλείου εδώ και δεκαετίες.

Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον βρετανικό Τύπο, καθώς το ζήτημα των Φόκλαντ (ή Μαλβίνες, όπως αποκαλούνται στην Αργεντινή) παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο.

Το 1982, η Αργεντινή επιχείρησε να ανακτήσει τον έλεγχο των νησιών από το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον πόλεμο που ακολούθησε, να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο 649 Αργεντινών στρατιωτών, 255 μελών του βρετανικού στρατού και τριών κατοίκων των Νήσων.