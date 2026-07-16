Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Αθήνα εν μέσω αποθέωσης ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε

Με περίπου μία ώρα καθυστέρηση, λίγο μετά τις 18:00, η πτήση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος». Ο Γάλλος σούπερ σταρ, η μεταγραφή «βόμβα» του Παναθηναϊκού AKTOR και συνολικά της EuroLeague – καθώς ο παίκτης επιστρέφει από το ΝΒΑ – είναι πλέον στην Ελλάδα, όπου θα βρίσκεται για τα επόμενα τρία χρόνια!

Ο θηριώδης πάουερ φόργουορντ-σέντερ, αν και δέχτηκε πρόταση από τους Τίμπεργουλβς για να μείνει στο ΝΒΑ (έχει αγωνιστεί δύο χρόνια σε 76ers, Νικς και Μπουλς), αποδέχτηκε την τεράστια πρόταση του Παναθηναϊκού και επέστρεψε στην Ευρώπη. «Πεινασμένος» για διακρίσεις και για να αγωνιστεί στο Telekom Center Athens μπροστά στο κοινό του «τριφυλλιού».

Τον Γιαμπουσέλε υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο οι άνθρωποι της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και αρκετοί ενθουσιασμένοι φίλαθλοι της ομάδας. Ο Γάλλος διέκοψε τις διακοπές του, προκειμένου να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις

Η πτήση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε ήταν με την Air France από το Παρίσι και προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» στις 18:24. Αμέσως έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους της ομάδας, στο οποίο ανέφερε:

«Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού, εδώ Γκέρσον Γιαμπουσέλε, είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, ελπίζω το ίδιο κι εσείς. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω από κοντά, τα λέμε σύντομα».

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Εμφανίστηκε στην πύλη αφίξεων με μπλούζα του Παναθηναϊκού και μόνιμο χαμόγελο στα χείλη, στις 18:54. Άκουσε αποθεωτικά συνθήματα από τους οπαδούς και πλησίασε για να ευχαριστήσει τον κόσμο. Η χαρά του Γάλλου σούπερ σταρ δεν κρυβόταν, σε όλη τη διαδρομή μέχρι το αυτοκίνητο που τον παρέλαβε. Ενθουσιασμός για τη νέα σελίδα στην καριέρα του, αλλά και για τη θερμή υποδοχή από τους φιλάθλους!