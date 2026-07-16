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Πρόταση της ΑΕΚ για αύξηση των ξένων στη Stoiximan GBL

Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση στον ΕΣΑΚΕ για την αύξηση των ξένων παικτών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δωδεκάδα των ομάδων της Stoiximan GBL

Πρόταση της ΑΕΚ για αύξηση των ξένων στη Stoiximan GBL
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Η ΑΕΚ κατέθεσε επίσημη πρόταση στον ΕΣΑΚΕ για την αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Stoiximan GBL, ζητώντας από τη νέα αγωνιστική περίοδο να επιτρέπεται η παρουσία επτά ξένων στη δωδεκάδα κάθε ομάδας.

Το θέμα αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ, όπου οι εκπρόσωποι των ομάδων θα εξετάσουν την πρόταση και θα αποφασίσουν εάν θα προχωρήσει η σχετική αλλαγή στον κανονισμό.

Με το ισχύον καθεστώς, οι ομάδες της Stoiximan GBL μπορούν να έχουν έως οκτώ ξένους παίκτες στο ρόστερ τους, ωστόσο σε κάθε αγώνα επιτρέπεται να δηλώνουν έως έξι εξ αυτών στη δωδεκάδα.

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