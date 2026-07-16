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Παναθηναϊκός: Μεγάλο πλήγμα με Ίνγκασον - Υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει όλη τη σεζόν

Άσχημα ήταν τα νέα για τον Ίνγκι Ίνγκασον στον Παναθηναϊκό, μια και έχει υποστεί ολική ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός για όλη τη σεζόν. 

Παναθηναϊκός: Μεγάλο πλήγμα με Ίνγκασον - Υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει όλη τη σεζόν
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Σοκ στον Παναθηναϊκό με τον τραυματισμό του Ίνγκι Ίνγκασον, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ολική ρήξη χιαστού, γεγονός που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για όλη τη σεζόν.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με 4-1 από τη Ραπίντ Βιέννης σε φιλική αναμέτρηση, όμως το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς η προσοχή όλων στράφηκε στον Ισλανδό αμυντικό.

Ο Ίνγκασον αποχώρησε τραυματίας λίγα λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, με την πρώτη εικόνα να προκαλεί ανησυχία. Ο έμπειρος στόπερ δυσκολευόταν να πατήσει το πόδι του, με τις εξετάσεις να επιβεβαιώνουν τελικά το χειρότερο σενάριο.

Η ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός στερείται, σχεδόν μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της σεζόν, έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου.

Πλέον, ο Τζέικομπ Νίστρουπ καλείται να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για την αμυντική γραμμή της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

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