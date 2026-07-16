ΑΕΚ: Προσωρινό παραχωρητήριο της Sunel Arena στον Ολυμπιακό

Εξελίξεις υπάρχουν στο θέμα της χρήσης της Sunel Arena από τον Ολυμπιακό κατά το διάστημα που θα πραγματοποιούνται οι εργασίες ανακατασκευής στο ΣΕΦ.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ παραχώρησε προσωρινό παραχωρητήριο στους «ερυθρόλευκους», ώστε να συμπεριληφθεί στον φάκελο που θα κατατεθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο ΚΑΕ, ωστόσο η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της συνεργασίας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται συνάντηση των δύο διοικήσεων, προκειμένου να καθοριστούν οι τελικοί όροι της παραχώρησης, η χρονική διάρκεια χρήσης της Sunel Arena από τον Ολυμπιακό, καθώς και οι σχετικές ρήτρες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ΚΑΕ ΑΕΚ θα αποζημιωθεί με σημαντικό ποσό για την παραχώρηση του γηπέδου, το οποίο εκτιμάται ότι θα ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός θα αναλάβει την υποχρέωση άμεσης αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημιάς προκληθεί στις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης τους.