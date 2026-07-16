· Καλαμάτα

Καλαμάτα: Στην Τρίπολη το πρώτο εντός για τη Stoiximan Super League

Οριστικά στο «Θ. Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης θα διεξαχθεί το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Καλαμάτας στην επιστροφή της στην Stoiximan Super League. 

Καλαμάτα: Στην Τρίπολη το πρώτο εντός για τη Stoiximan Super League
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Μαύρη Θύελλα» επέστρεψε στα… μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, ωστόσο, θα καθυστερήσει για λίγο να αγωνιστεί στη φυσική της έδρα, λόγω εργασιών στο γήπεδο της Παραλίας.

Για τον λόγο αυτό, το πρώτο εντός έδρας ματς για τη νέα αγωνιστική περίοδο θα πραγματοποιηθεί στο «Θ. Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης, με την μεσσηνιακή ΠΑΕ να εκδίδει ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί την εν λόγω απόφασή της.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τη σεζόν 2026/27 θα διεξαχθεί στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» λόγω των εργασιών που διεξάγονται στο γήπεδο της Παραλίας για την αναβάθμισή του, με σκοπό να πληροί όλα τα κριτήρια για τη συμμετοχή στη Stoiximan Super League.

Ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της ομάδας μας, κ. Γιώργος Πρασσάς και η διοίκηση της Μαύρης Θύελλας θα ήθελε να ευχαριστήσει την ΠΑΕ Asteras AKTOR για τη φιλοξενία και την παραχώρηση του γηπέδου.

Στόχος όλων μας είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή στο γήπεδό μας, ώστε να υποδεχτούμε ξανά τον κόσμο της Μαύρης Θύελλας στο φυσικό μας σπίτι».

COMMENTS
LATEST NEWS
14:36 ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup Γυναικών: Δύσκολο… έργο για τις ελληνικές ομάδες

14:20 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Προσωρινό παραχωρητήριο της Sunel Arena στον Ολυμπιακό

14:10 SUPER LEAGUE

Δούκας: «Στόχος είναι να αγωνιστεί το 2027 ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό»

13:56 EUROLEAGUE

Μπαρτσελόνα: Επίσημα «μπλαουγκράνα» ο Γκίμπσον

13:39 SUPER LEAGUE 2

ΑΕΛ Novibet: Το… χρίσμα στον Σωκράτη Οφρυδόπουλο

13:25 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Στην Τρίπολη το πρώτο εντός για τη Stoiximan Super League

13:11 ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague Women: Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού για την πρόκριση στους ομίλους

12:59 ΣΠΟΡ

Athens Open 2026: Η ώρα και το κανάλι του προημιτελικού της Σάκκαρη με την Παρκς

12:36 SUPER LEAGUE

Νίστρουπ: «Η ήττα από τη Ραπίντ Βιέννης μπορεί να μας κάνει καλό»

12:02 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Οικογένεια ο Παναθηναϊκός, τα πάντα για την ομάδα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος»

11:50 SUPER LEAGUE

Super League: Αυτή είναι η νέα μπάλα του πρωταθλήματος

11:19 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Ολοκληρώνει την έκπληξη με Ρόμπινσον - Ερλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας