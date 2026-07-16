Καλαμάτα: Στην Τρίπολη το πρώτο εντός για τη Stoiximan Super League

Η «Μαύρη Θύελλα» επέστρεψε στα… μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, ωστόσο, θα καθυστερήσει για λίγο να αγωνιστεί στη φυσική της έδρα, λόγω εργασιών στο γήπεδο της Παραλίας.

Για τον λόγο αυτό, το πρώτο εντός έδρας ματς για τη νέα αγωνιστική περίοδο θα πραγματοποιηθεί στο «Θ. Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης, με την μεσσηνιακή ΠΑΕ να εκδίδει ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί την εν λόγω απόφασή της.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τη σεζόν 2026/27 θα διεξαχθεί στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» λόγω των εργασιών που διεξάγονται στο γήπεδο της Παραλίας για την αναβάθμισή του, με σκοπό να πληροί όλα τα κριτήρια για τη συμμετοχή στη Stoiximan Super League.

Ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της ομάδας μας, κ. Γιώργος Πρασσάς και η διοίκηση της Μαύρης Θύελλας θα ήθελε να ευχαριστήσει την ΠΑΕ Asteras AKTOR για τη φιλοξενία και την παραχώρηση του γηπέδου.

Στόχος όλων μας είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή στο γήπεδό μας, ώστε να υποδεχτούμε ξανά τον κόσμο της Μαύρης Θύελλας στο φυσικό μας σπίτι».