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EuroLeague Women: Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού για την πρόκριση στους ομίλους

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του στα προκριματικά της EuroLeague Women και χρειάζεται δύο νίκες για να εξασφαλίσει την παρουσία του στη φάση των ομίλων.

EuroLeague Women: Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού για την πρόκριση στους ομίλους
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Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πλέον τη διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσει για να βρεθεί στους ομίλους της EuroLeague Women.

Οι «πράσινες», που συμμετείχαν στην κλήρωση ως Seed 2, θα δώσουν εντός έδρας τον πρώτο αγώνα των προκριματικών απέναντι στην Εμλάκ Κονούτ από την Τουρκία. Σε περίπτωση πρόκρισης, θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Τζιρόνα, με έπαθλο το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων της διοργάνωσης.

Οι αναμετρήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 23 και 30 Σεπτεμβρίου. Αν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να προκριθεί, θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στους ομίλους του EuroCup.

Η κλήρωση του Παναθηναϊκού:

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Παναθηναϊκός - Εμλάκ Κονούτ (Τουρκία)

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Τζιρόνα (Ισπανία) - Παναθηναϊκός / Εμλάκ Κονούτ

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