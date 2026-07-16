Athens Open 2026: Η ώρα και το κανάλι του προημιτελικού της Σάκκαρη με την Παρκς

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στο Athens Open 2026 και την Παρασκευή (17/07) θα αντιμετωπίσει την Αλίσια Παρκς με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά.

Athens Open 2026: Η ώρα και το κανάλι του προημιτελικού της Σάκκαρη με την Παρκς
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Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια εξασφάλισε την πρόκρισή της στην οκτάδα του τουρνουά έπειτα από την επιβλητική νίκη της απέναντι στη Βρετανή Χάριετ Νταρτ. Επόμενη αντίπαλός της θα είναι η Αμερικανίδα Αλίσια Παρκς, με τις δύο τενίστριες να διεκδικούν μία θέση στα ημιτελικά.

Η Παρκς χρειάστηκε δύο ώρες και 23 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση της Γιαπωνέζας Χοντάμα, επικρατώντας με ανατροπή 6(4)-7(7), 6-2, 7-5. Η 25χρονη Αμερικανίδα, η οποία βρίσκεται στο Νο70 της παγκόσμιας κατάταξης, θα βρεθεί απέναντι στη Σάκκαρη, που βρίσκεται στο Νο37 του κόσμου, σε έναν από τους τέσσερις προημιτελικούς της διοργάνωσης.

Αυτή θα είναι η τρίτη συνάντηση των δύο αθλητριών στο tour, με την Παρκς να έχει επικρατήσει και στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις τους. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στην Οστράβα το 2022, όπου η Αμερικανίδα ανέτρεψε το σκορ και πήρε τη νίκη με 5-7, 7-5, 7-5. Η δεύτερη ήταν στο φετινό Miami Open, με την Παρκς να επικρατεί με 6-3, 6-3 στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Αλίσια Παρκς θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο κεντρικό κορτ του ΟΑΚΑ, με την έναρξη του αγώνα να έχει προγραμματιστεί, σύμφωνα με τους διοργανωτές, για τις 19:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

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