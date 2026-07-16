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Άρης: Ολοκληρώνει την έκπληξη με Ρόμπινσον - Ερλ

Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ δεν εξασφάλισε συμβόλαιο στο ΝΒΑ και πλέον ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Άρη.

Άρης: Ολοκληρώνει την έκπληξη με Ρόμπινσον - Ερλ
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Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ αναμένεται να φορέσει τη φανέλα του Άρη, καθώς δεν κατάφερε να βρει το συμβόλαιο που αναζητούσε στο ΝΒΑ.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν έρθει σε συμφωνία εδώ και αρκετό διάστημα με τον 25χρονο πάουερ φόργουορντ (2,05 μ.), ο οποίος είχε ζητήσει προθεσμία έως τις 15 Ιουλίου προκειμένου να εξετάσει τις επιλογές του στην αγορά του ΝΒΑ.

Από τη στιγμή που ο Αμερικανός δεν βρήκε ομάδα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ενεργοποιείται η συμφωνία του με τον Άρη. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, με συνολικές απολαβές που φτάνουν τα τέσσερα εκατομμύρια δολάρια.

Ο Ρόμπινσον-Ερλ μετρά πέντε σεζόν στο ΝΒΑ, έχοντας αγωνιστεί συνολικά σε 220 παιχνίδια με τις φανέλες των Θάντερ, Πέλικανς, Πέισερς και Μάβερικς. Στο διάστημα αυτό είχε κατά μέσο όρο 5,9 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 17,5 λεπτά συμμετοχής.

Την ίδια ώρα, εξέπνευσε το βράδυ της Τρίτης και η προθεσμία που υπήρχε στο συμβόλαιο του Αμίν Νουά για πιθανή μετακίνησή του σε ομάδα της Ευρωλίγκας. Δεν προέκυψε πρόταση για τον Γάλλο φόργουορντ και, παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη τρία χρόνια, το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι να αποχωρήσει.

Παράλληλα, ο Άρης εξακολουθεί να περιμένει τις οριστικές εξελίξεις στις περιπτώσεις των Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Βασίλη Τολιόπουλου. Οι Θεσσαλονικείς έχουν συμφωνήσει με τους δύο παίκτες και αναμένουν τις τελικές αποφάσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού AKTOR, αντίστοιχα.

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