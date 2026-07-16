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Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Τρελό πάρτι στα αποδυτήρια της Αργεντινής μετά την πρόκριση

Οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής πανηγύρισαν με συνθήματα και έντονο ενθουσιασμό την πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, μετατρέποντας τα αποδυτήρια σε μια μεγάλη γιορτή.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Τρελό πάρτι στα αποδυτήρια της Αργεντινής μετά την πρόκριση
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Η πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 έφερε έξαλλους πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια της ομάδας, με τους ποδοσφαιριστές της «Αλμπισελέστε» να γιορτάζουν με την ψυχή τους τη μεγάλη επιτυχία.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με την Αγγλία, οι διεθνείς της Αργεντινής έστησαν ένα μοναδικό γλέντι, πανηγυρίζοντας την παρουσία τους στον τελικό για δεύτερη διαδοχική διοργάνωση και μετατρέποντας τα αποδυτήρια σε... εξέδρα.

Με συνθήματα, τραγούδια και έντονους πανηγυρισμούς, οι παίκτες της «Αλμπισελέστε» ξέσπασαν μετά από ακόμη μία απαιτητική αναμέτρηση, απολαμβάνοντας τη μεγάλη πρόκριση.

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