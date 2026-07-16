Μουντιάλ 2026: «Βράζουν» στην Αγγλία με τον Τούχελ - Κυριάρχησε η Αργεντινή μετά τις αλλαγές του

Η Αργεντινή προκρίθηκε στον τελικό του Μουντιάλ  2026 με μυθική ανατροπή επί της  Αγγλίας και ο Τόμας Τούχελ βρίσκεται στο στόχαστρο για τις επιλογές του.

Μουντιάλ 2026: «Βράζουν» στην Αγγλία με τον Τούχελ - Κυριάρχησε η Αργεντινή μετά τις αλλαγές του
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Η Αργεντινή προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 νικώντας 2-1 την Αγγλία, κάνοντας απίθανη ανατροπή με δύο γκολ από το 85′ και μετά.

Οι αλλαγές του Τόμας Τούχελ στο τακτικό κομμάτι μετά το γκολ του Γκόρντον στο 55′, αλλά και σε πρόσωπα λίγο αργότερα, έφεραν τα «τρία λιοντάρια» στην περιοχή τους και η «αλμπισελέστε» κυριάρχησε κρατώντας εκείνη την μπάλα φτάνοντας τελικά σε δύο γκολ, ενώ είχε και δύο δοκάρια.

Μάλιστα, από το γκολ του Γκόρντον για το 1-0 στο 55′ μέχρι το γκολ του Λαουτάρο στο 90’+2′ για το 1-2, η Αργεντινή είχε 88% κατοχή της μπάλας, ενώ η Αγγλία μόλις 12%!

Αυτός ήταν ο έβδομος αποκλεισμός για τα «τρία λιοντάρια» σε επτά νοκ άουτ ματς σε Μουντιάλ απέναντι σε αντίπαλο από το Top10 του FIFA Ranking.

Μάλιστα, μετά το ματς υπήρξαν πολλά σχόλια για την τακτική απόφαση του Τόμας Τούχελ, να παίξει γυρίσει την ομάδα του σε θέση άμυνα στο 1/3 του γηπέδου, παίζοντας με πεντάδα πίσω και ρίχνοντας στο γήπεδο τέσσερις στόπερ.

Η Αγγλία έχασε μέτρα, επέτρεψε στην Αργεντινή να κάνει παιχνίδι και παρότι οι Άγγλοι υπερίσχυαν σε ύψος, τελικά έχασαν με μία κεφαλιά του Λαουτάρο Μαρτίνες.

Ο θρύλος της εθνικής Αγγλίας και σχολιαστής πλέον στο BBC, Γουέιν Ρούνεϊ, κρίνοντας την τακτική επιλογή του Τούχελ είπε: «Μόλις πετύχαμε το πρώτο γκολ, δεν προσπαθήσαμε να κυνηγήσουμε ένα δεύτερο. Ο Τομας Τούχελ πήρε αυτή την απόφαση, και όταν παίρνεις μία τέτοια απόφαση, είναι ρίσκο. Το ρίσκο που πήρε ήταν να έχει πέντε παίκτες στην άμυνα, κάτι που τους επέτρεψε να κάνουν αυτοί το παιχνίδι. Οι αποφάσεις που πήρε ο Τούχελ μας κόστισαν τελικά το ματς».

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