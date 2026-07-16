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Αγγλία-Αργεντινή: Η κάμερα έδειξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο λίγο πριν την ολική ανατροπή (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο «Mercedes-Benz Stadium» και παρακολούθησε τον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή.

Αγγλία-Αργεντινή: Η κάμερα έδειξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο λίγο πριν την ολική ανατροπή (vid)
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Το Παγκόσμιο Κύπελλο προσελκύει κάθε φορά προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το «παρών» στον μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή.

Ο «Greek Freak» βρέθηκε στις εξέδρες του «Mercedes-Benz Stadium» της Ατλάντα, παρακολουθώντας από κοντά τη σπουδαία αναμέτρηση, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Μαράια Ριντλσπρίγκερ.

Δείτε το βίντεο:

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