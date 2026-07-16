Ισπανία - Αργεντινή: Πότε θα γίνει ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ 2026 - Η ώρα και το κανάλι

Η Ισπανία και η Αργεντινή είναι οι δύο φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 - Πότε και πού θα δείτε τον μεγάλο τελικό

Ισπανία - Αργεντινή: Πότε θα γίνει ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ 2026 - Η ώρα και το κανάλι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ έχει ξεκινήσει, με το σημαντικότερο παιχνίδι του Παγκοσμίου ποδοσφαίρου να είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Κυριακή (19/07).

Εκεί Ισπανία και Αργεντινή (μετά τη μυθική ανατροπή επί της Αγγλίας) θα βρεθούν αντιμέτωπες με μοναδικό στόχο τους να κερδίσουν και να βρεθούν στην κορυφή του κόσμου.

Το «MetLife Stadium» του Νιού Τζέρσεϊ θα ανοίξει τις πύλες του, φιλοξενώντας τις δύο φιναλίστ που θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο.

Η μεγάλη αναμέτρηση Ισπανία - Αργεντινή θα ξεκινήσει στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.

COMMENTS
LATEST NEWS
02:02 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ: Ανανέωσε η Αναστασία Παναγιωτίδου

00:50 MUNDIAL

Αγγλία - Αργεντινή: Μεγάλη ένταση μετά το τέλος - Έριξε σφαλιάρα ο Μπέλιγχαμ (vid)

00:36 MUNDIAL

Αγγλία-Αργεντινή: Η κάμερα έδειξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο λίγο πριν την ολική ανατροπή (vid)

00:28 MUNDIAL

Αγγλία - Αργεντινή 1-2: Τα highlights από την μυθική πρόκριση της «αλμπισελέστε» στον τελικό

00:21 MUNDIAL

Αγγλία - Αργεντινή: Τα δάκρυα του Λιονέλ Μέσι μετά την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ 2026 (vid)

00:12 MUNDIAL

Αγγλία - Αργεντινή: Τα γκολ της μυθικής ανατροπής (videos)

00:03 MUNDIAL

Αγγλία - Αργεντινή 1-2: To... ουράνιο «χέρι του Θεού» την έστειλε στον τελικό με μυθική ανατροπή!

00:01 MUNDIAL

Ισπανία - Αργεντινή: Πότε θα γίνει ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ 2026 - Η ώρα και το κανάλι

23:44 ΣΠΟΡ

Athens Open: Με την Αλίσια Παρκς στα προημιτελικά η Μαρία Σάκκαρη

23:42 EUROLEAGUE

Στον Ερυθρό Αστέρα ο Ντέιβιντ Κρέμερ

23:29 MUNDIAL

Αγγλία - Αργεντινή, Μουντιάλ 2026: Ο Γκόρντον έβαλε σε θέση οδηγού τα «τρία λιοντάρια» (vid)

23:23 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ιστορικό αρνητικό ρεκόρ στο Αγγλία – Αργεντινή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας