Athens Open: Με την Αλίσια Παρκς στα προημιτελικά η Μαρία Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την αντίπαλό της στα προημιτελικά του Athens Open, με την Αλίσια Παρκς να εξασφαλίζει την πρόκριση έπειτα από μεγάλη ανατροπή απέναντι στη Μάι Χοντάμα.

Η Αμερικανίδα, Νο. 70 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε με 2-1 σετ (6(4)-7(7), 6-2, 7-5), παίρνοντας το εισιτήριο για την οκτάδα της διοργάνωσης.

Έτσι, η Παρκς θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Νο. 37 του κόσμου, Μαρία Σάκκαρη, σε μία αναμέτρηση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή στο κεντρικό κορτ του ΟΑΚΑ, με την ακριβή ώρα να ανακοινώνεται από τους διοργανωτές.

Οι δύο τενίστριες θα συναντηθούν για τρίτη φορά, με την προϊστορία να είναι υπέρ της Αμερικανίδας, η οποία έχει πανηγυρίσει τη νίκη και στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις τους. Η πρώτη ήταν στην Οστράβα το 2022 με 2-1 σετ, ενώ η δεύτερη σημειώθηκε φέτος στο Miami Open, όπου η Παρκς επικράτησε με 6-3, 6-3, αποκλείοντας τη Σάκκαρη από τον γύρο των «64».