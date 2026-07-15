Τσιτσιπάς: Διακόπηκε ο αγώνας με τον Κιμ στην Ελβετία

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ολοκληρώσει την Πέμπτη (16/7) την αναμέτρησή του με τον Ζερόμ Κιμ για τον δεύτερο γύρο του Γκστάαντ Όπεν, καθώς ο αγώνας διακόπηκε λόγω περιορισμένης ορατότητας, με τους δύο τενίστες ισόπαλους 5-5 στο τρίτο σετ.

Τσιτσιπάς: Διακόπηκε ο αγώνας με τον Κιμ στην Ελβετία
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Ο Έλληνας πρωταθλητής και Νο26 της παγκόσμια κατάταξη ξεκίνησε θετικά την αναμέτρηση και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-4, εκμεταλλευόμενος το μοναδικό break που πέτυχε στο σετ. Ο Τσιτσιπάς διατήρησε τον έλεγχο στο σερβίς του και πήρε προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Ο Κιμ, Νο186 της στον κόσμο, αντέδρασε στο δεύτερο σετ και ισοφάρισε σε 1-1, επικρατώντας στο tie-break, αφού προηγουμένως ο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τη μοναδική ευκαιρία που είχε για break.

Στο τρίτο σετ οι δύο παίκτες κινήθηκαν χέρι-χέρι, κρατώντας το σερβίς τους μέχρι το 5-5, όταν αποφασίστηκε η διακοπή της αναμέτρησης.

Ο νικητής του αγώνα θα πάρει την πρόκριση στη φάση των «16» του ελβετικού ATP 250.

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