Τσιτσιπάς: Διακόπηκε ο αγώνας με τον Κιμ στην Ελβετία

Ο Έλληνας πρωταθλητής και Νο26 της παγκόσμια κατάταξη ξεκίνησε θετικά την αναμέτρηση και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-4, εκμεταλλευόμενος το μοναδικό break που πέτυχε στο σετ. Ο Τσιτσιπάς διατήρησε τον έλεγχο στο σερβίς του και πήρε προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Ο Κιμ, Νο186 της στον κόσμο, αντέδρασε στο δεύτερο σετ και ισοφάρισε σε 1-1, επικρατώντας στο tie-break, αφού προηγουμένως ο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τη μοναδική ευκαιρία που είχε για break.

Στο τρίτο σετ οι δύο παίκτες κινήθηκαν χέρι-χέρι, κρατώντας το σερβίς τους μέχρι το 5-5, όταν αποφασίστηκε η διακοπή της αναμέτρησης.

Ο νικητής του αγώνα θα πάρει την πρόκριση στη φάση των «16» του ελβετικού ATP 250.