Φίτεσε – ΑΕΚ 0-0: Ισοπαλία χωρίς σκορ για την «Ένωση» στο δεύτερο φιλικό

Η ΑΕΚ αντιμετώπισε την Φίτεσε στο δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας της στην Ολλανδία. Το παιχνίδι είχε λίγες καλές στιγμές και το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση ήρθε από την πλευρά της ΑΕΚ, μόλις στο τέταρτο λεπτό. Ο Κοϊτά συνέκλινε από τα αριστερά, σημάδεψε την κλειστή γωνία του Φαν ντερ Μπερχ, ο οποίος μπλόκαρε σταθερά. Ένα λεπτό αργότερα, ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου, όμως ο τερματοφύλακας των Ολλανδών ήταν και πάλι στο σωστό σημείο.

Ο Κοϊτά έβγαλε τετ-α-τετ τον Πήλιο στο 15’, αλλά ο αριστερός μπακ δεν κατάφερε να «ανοίξει» το σκορ από τη γωνία της μικρής περιοχής. Ο Μπρινιόλι έκανε λάθος πάσα, όμως ο Ράνον δεν βρήκε εστία και παρέμεινε το 0-0 (16’). Η Φίτεσε «άγγιξε» το γκολ στο 35ο λεπτό, όταν ο Πίντο επιχείρησε το σουτ από το ύψος του πέναλτι, όμως η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Μπρινιόλι.

Ο Ρότα «δοκίμασε» το πόδι του από μακρινή απόσταση, όμως ο Φαν ντερ Μπερχ απέκρουσε εντυπωσιακά. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες 0-0.

Ο Μποσχ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το λάθος του Μπαλαμώτη και το σουτ του κατέληξε άουτ, από πλεονεκτική θέση στο 53’. Ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε σωτήρια και κράτησε το μηδέν για την «Ένωση» σε σουτ του Ζόνεβελντ (72’).

Η ΑΕΚ στο δεύτερο μισό δεν μπόρεσε να απειλήσει, ωστόσο δεν δέχτηκε γκολ και η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε στο 0-0.