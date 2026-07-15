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Παναθηναϊκός: Αγωνία με Ίνγκασον - Αποχώρησε υποβασταζόμενος από το φιλικό με τη Ραπίντ (vid)

Μεγάλη ανησυχία στον Παναθηναϊκό για τον Ίνγκι Ίνγκασον, καθώς στο 113ο λεπτό, αποχώρησε με εμφανείς πόνους στο γόνατο από το φιλικό με τη Ραπίντ Βιέννης.

Παναθηναϊκός: Αγωνία με Ίνγκασον - Αποχώρησε υποβασταζόμενος από το φιλικό με τη Ραπίντ (vid)
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Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 4-1 από την Ραπίντ Βιέννης, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Τζέικομπ Νίστρουπ ακούει στο όνομα του Ίνγκι Ίνγκασον.

Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός του τριφυλλιού, σε μια ανύποπτη φάση στο έξτρα ημίωρο της φιλικής αναμέτρησης με τη Ραπίντ στη Βιέννη, χτύπησε στο γόνατο και έμεινε για αρκετή ώρα στο χορτάρι.

Οι συμπαίκτες, αλλά και οι αντίπαλοί του έσπευσαν να καλέσουν το ιατρικό τιμ να μπει στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ο έμπειρος στόπερ, έδειχνε ότι δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του δημιουργώντας μεγάλη αγωνία στις τάξεις του «τριφυλλιού», αλλά και του Τζέικομπ Νίστρουπ, αφού επίκειται η πρώτη αναμέτρηση με την Πάκσι για τα προκριματικά του Conference League.

Δείτε το βίντεο:

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