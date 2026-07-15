Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Δεν πάω πουθενά, για πάντα πράσινος»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ανανέωσε κι επίσημα την συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό έως το 2030.

Λίγη ώρα μετά την ανάρτηση του ίδιου του Ισπανού φόργουορντ αναφορικά με την επισημοποίηση του νέου του συμβολαίου, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα ένα video στο οποίο ο αγαπημένος της πράσινης εξέδρας στέλνει το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Τριφυλλιού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ:

«Γεια σας PAO Fans. Παίρνω τον έλεγχο των social media μας για να σας πω ότι δεν πάω πουθενά.

Αυτό είναι το σπίτι μου, για πάντα "πράσινος" και θα μείνω για πάντα εδώ».