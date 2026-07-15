· Ντουμπάι

Στη Ντουμπάι BC ο Μπλόσομγκεϊμ

Στη Ντουμπάι BC θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ.

Στη Ντουμπάι BC ο Μπλόσομγκεϊμ
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Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, με τον Αμερικανό φόργουορντ να υπογράφει συμβόλαιο διετούς διάρκειας και να ενισχύει το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Μπλόσομγκεϊμ αποχώρησε από τη Μονακό, όπου αγωνίστηκε από το καλοκαίρι του 2022, πραγματοποιώντας σταθερά αξιόλογες εμφανίσεις τόσο στη EuroLeague όσο και στις εγχώριες διοργανώσεις. Πριν μετακομίσει στο Πριγκιπάτο, φόρεσε τη φανέλα της Ουλμ, με τις εμφανίσεις του να του ανοίγουν τον δρόμο για το κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Αμερικανός φόργουορντ συμμετείχε σε 42 αγώνες της EuroLeague, εκ των οποίων στους 34 βρέθηκε στο αρχικό σχήμα. Ολοκλήρωσε τη σεζόν με μέσο όρο 9,6 πόντους και 4,3 ριμπάουντ σε 23 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα συμμετοχής ανά παιχνίδι.

https://www.instagram.com/p/Da0LLo9Isd8/
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