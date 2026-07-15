Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Γεμάτο συναίσθημα μήνυμα μετά την ανανέωση - «Εδώ νιώθω το σπίτι μου»

Παναθηναϊκός και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ συνεχίζουν την κοινή τους πορεία, καθώς οι δύο πλευρές ανανέωσαν με κάθε επισημότητα τη συνεργασία τους μέχρι το 2030.

Ο Ισπανός φόργουορντ προχώρησε σε μια γεμάτη νόημα και συηναίσθημα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram θέλοντας να δείξει το πόσο πολύ νιώθει ότι ο Παναθηναϊκός είναι το σπίτι του.

«Εδώ νιώθω το σπίτι μου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χουάντσο, συμπεριλαμβάνοντας στιγμές από τότε που ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, σε μια συνεργασία που δεν περιορίστηκε ποτέ σε μια απλή τυπική σχέση ανάμεσα σε ομάδα και αθλητή.

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