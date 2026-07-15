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Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Γεμάτο συναίσθημα μήνυμα μετά την ανανέωση - «Εδώ νιώθω το σπίτι μου»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έστειλε το  δικό του μήνυμα μετά την επίσημη ανανέωση του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030.

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Γεμάτο συναίσθημα μήνυμα μετά την ανανέωση - «Εδώ νιώθω το σπίτι μου»
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Παναθηναϊκός και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ συνεχίζουν την κοινή τους πορεία, καθώς οι δύο πλευρές ανανέωσαν με κάθε επισημότητα τη συνεργασία τους μέχρι το 2030.

Ο Ισπανός φόργουορντ προχώρησε σε μια γεμάτη νόημα και συηναίσθημα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram θέλοντας να δείξει το πόσο πολύ νιώθει ότι ο Παναθηναϊκός είναι το σπίτι του.

«Εδώ νιώθω το σπίτι μου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χουάντσο, συμπεριλαμβάνοντας στιγμές από τότε που ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, σε μια συνεργασία που δεν περιορίστηκε ποτέ σε μια απλή τυπική σχέση ανάμεσα σε ομάδα και αθλητή.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/Da0j7hXoPf6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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