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Ανανέωσε με το Περιστέρι ο Ομάρ Πέιν

Στο Περιστέρι θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Ομάρ Πέιν.

Ανανέωσε με το Περιστέρι ο Ομάρ Πέιν
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Το Περιστέρι ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ομάρ Πέιν, με τον Αμερικανό σέντερ να παραμένει στο ρόστερ της ομάδας και για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Σε 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ο 26χρονος ψηλός κατέγραψε κατά μέσο όρο 7,4 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 2 τάπες σε 19,7 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, συμβάλλοντας σημαντικά στην πορεία του Περιστερίου.

Η ανακοίνωση:

«Η ιστορία του στο Περιστέρι συνεχίζεται. Ο Omar Payne θα φοράει τη φανέλα του Περιστερίου Betsson και τη νέα σεζόν! Πρώτος σε τάπες στην Stoiximan GBL, κυρίαρχος στη ρακέτα, απόλυτος προστάτης του καλαθιού μας. Η άμυνά μας έχει όνομα - και θα το βλέπουμε στο παρκέ και του χρόνου».

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