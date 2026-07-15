Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε τη «βόμβα» Βαλαντσιούνας

Η Ζαλγκίρις Κάουνας ολοκλήρωσε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Ο 33χρονος Λιθουανός σέντερ επιστρέφει στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά το 2012, βάζοντας τέλος σε μία σπουδαία πορεία 14 συνεχόμενων σεζόν στο NBA.

Ο Βαλαντσιούνας έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τους Ντένβερ Νάγκετς και, αφού δεν προέκυψε νέα συμφωνία στον «μαγικό κόσμο», αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του, προκειμένου να φορέσει τη φανέλα της Ζαλγκίρις.

Η λιθουανική ομάδα επισημοποίησε τη συμφωνία των δύο πλευρών, με τον πολύπειρο ψηλό να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.