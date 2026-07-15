Θλίψη: Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε, που έγινε γνωστός από το «Bar»

Πέθανε σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 51 ετών, ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας και σύζυγος της Έλενας Κατραβά.

Ο Λορέντζο Καριέρε είχε ιταλική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του, Ρομπέρτο Καριέρε και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Έγινε ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» του MEGA, που προβλήθηκε το 2002, ενώ αργότερα δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της μουσικής.

Πριν από την τηλεοπτική του παρουσία είχε εργαστεί ως μοντέλο, ενώ μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού δημιούργησε μαζί με τον συμπαίκτη του Γιώργο Ελευθέρα το μουσικό συγκρότημα «Φίλοι για πάντα».

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε φίλους, συνεργάτες και όσους τον γνώρισαν μέσα από την τηλεοπτική και μουσική του πορεία.

Ο γάμος του με την Έλενα Κατραβά και η σχέση με τη μητέρα του

Ο Λορέντζο Καριέρε λίγο μετά την τηλεοπτική του εμφάνιση στο Bar απέκτησε δεσμό με την Έλενα Κατραβά, στέλεχος τότε του MEGA και λίγο αργότερα παντρεύτηκαν. Μαζί απέκτησαν δύο γιους, τον Αλεσάντρο και τον Ρομπέρτο.

Γιος της Ματούλας και του επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε, γεννήθηκε το 1975, έναν χρόνο μετά τον γάμο των γονιών του. Ωστόσο, ο γάμος τους δεν είχε διάρκεια και οι δυο τους ακολούθησαν χωριστούς δρόμους.

Κατά καιρούς είχε γίνει γνωστό ότι οι σχέσεις του Λορέντζο με τη μητέρα του πέρασαν περιόδους έντασης και αποξένωσης, γεγονός που είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα.