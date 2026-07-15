Μουντιάλ 2026: Ιστορικό αρνητικό ρεκόρ στο Αγγλία – Αργεντινή

Ο ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή ξεκίνησε με απόλυτη έμφαση στην τακτική και την αμυντική προσήλωση, με τις δύο ομάδες να αλληλοεξουδετερώνονται στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Η πρώτη τελική προσπάθεια του αγώνα καταγράφηκε μόλις στο 33ο λεπτό, όταν ο Τζον Στόουνς επιχείρησε κεφαλιά, σημειώνοντας ένα ιδιαίτερα αρνητικό στατιστικό για την ιστορία του θεσμού.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς τελική προσπάθεια σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1966, όταν και ξεκίνησε η επίσημη καταγραφή των σχετικών στατιστικών.

Το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ ήταν τα 29 λεπτά και είχε καταγραφεί επίσης σε παιχνίδι της Αγγλίας, απέναντι στη Νορβηγία. Έτσι, τα «Τρία Λιοντάρια» βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο ενός σπάνιου στατιστικού, με το πρώτο ημίωρο του ημιτελικού να κυλά χωρίς ούτε μία τελική προσπάθεια προς τις δύο εστίες.