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Αγγλία - Αργεντινή: «Πόλεμος» στο χορτάρι - Γεμάτος ένταση ο σπουδαίος ημιτελικός (vids)

Από σκληρές μονομαχίες, αρκετές αψιμαχίες και μεγάλη ένταση χαρακτηρίζεται ο ημιτελικός του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή.

Αγγλία - Αργεντινή: «Πόλεμος» στο χορτάρι - Γεμάτος ένταση ο σπουδαίος ημιτελικός (vids)
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Η Αργεντινή και η Αγγλία κοντράρονται στο «Mercedes-Benz Stadium» της Ατλάντα με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπου περιμένει ήδη η Ισπανία μετά τη νίκη της με 2-0 επί της Γαλλίας.

Η αναμέτρηση έχει ξεχωριστή ιστορική σημασία, καθώς η «Αλμπισελέστε» επιδιώκει να υπερασπιστεί τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, ενώ τα «Τρία Λιοντάρια» κυνηγούν την επιστροφή σε τελικό και το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας τους, μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του 1966.

Το πρώτο ημίχρονο χαρακτηρίστηκε από μεγάλη ένταση, δυνατές μονομαχίες, σκληρά μαρκαρίσματα και αρκετές αψιμαχίες μεταξύ των ποδοσφαιριστών, με τις δύο ομάδες να δίνουν σκληρή μάχη για κάθε μπάλα.

Χαρακτηριστική ήταν και η στιγμή που ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, Τζόρνταν Πίκφορντ, βγήκε από την εστία του για να διαμαρτυρηθεί έντονα προς τον διαιτητή, συμμετέχοντας στη γενικότερη ένταση που επικρατούσε στο παιχνίδι.

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