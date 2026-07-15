Στον Ερυθρό Αστέρα ο Ντέιβιντ Κρέμερ

Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ντέιβιντ Κρέμερ, ο οποίος την περασμένη σεζόν είχε περιορισμένο ρόλο στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 29χρονο Γερμανό γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας, ενώ στο παρελθόν έχει επίσης αγωνιστεί σε G-League, Μπάγερν Μονάχου, Μπράουνζβαϊγκ, Γρανάδα και Τενερίφη, όντας παράλληλα και διεθνής με την εθνική ομάδα της Γερμανίας, με την οποία στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής το 2023!