Athens Open: Άνετη πρόκριση στα προημιτελικά για τη Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Χάριετ Νταρτ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Athens Open.
Η Μαρία Σάκκαρη επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και εξασφάλισε με άνεση την πρόκριση στα προημιτελικά του Athens Open, επικρατώντας της Χάριετ Νταρτ με 6-1, 6-2.
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό της αναμέτρησης.
Με τη νίκη της αυτή, η Σάκκαρη προκρίθηκε στην οκτάδα της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μάι Χοντάμα και την Αλίσια Παρκς.