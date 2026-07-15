Athens Open: Άνετη πρόκριση στα προημιτελικά για τη Μαρία Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Χάριετ Νταρτ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Athens Open.

Athens Open: Άνετη πρόκριση στα προημιτελικά για τη Μαρία Σάκκαρη
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Η Μαρία Σάκκαρη επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και εξασφάλισε με άνεση την πρόκριση στα προημιτελικά του Athens Open, επικρατώντας της Χάριετ Νταρτ με 6-1, 6-2.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό της αναμέτρησης.

Με τη νίκη της αυτή, η Σάκκαρη προκρίθηκε στην οκτάδα της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μάι Χοντάμα και την Αλίσια Παρκς.

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